Los secretos de Pablo Alborán, al descubierto: de su familia aristocrática a su situación sentimental

El título nobiliario de la familia de Pablo Alborán

Aunque el círculo privado del intérprete de Solamente tú siempre ha sido un auténtico misterio, lo cierto es que con el paso de los años se ha descubierto que su familia paterna ostentó durante décadas el marquesado de Alborán. Se trata de un título nobiliario español que fue creado por Francisco Franco el 1 de abril de 1950 para concedérselo a Francisco Moreno Fernández, bisabuelo del cantante y almirante de la Armada Española que consiguió dicha distinción por los servicios militares que ofreció a nuestro país. Así, el título ha ido pasando de generación en generación hasta que en 2022 quedó suspendido tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática.

Pablo Alborán en la ceremonia de entrega de títulos de Hijo Predilecto y Medallas de Andalucía.

Han sido escasas las ocasiones en las que Pablo Alborán ha hecho referencia a este tema. Las únicas veces en las que se ha pronunciado ha sido cuando se ha difundido alguna información novedosa del tema. Sin ir más lejos, cuando se suspendió dicha distinción, el artista declaró que, a pesar de ser una posesión nobiliaria de su familia, «él no perdía nada». «No se pierde lo que no se tiene. Así que eso es ahora cosa de mi padre. Yo a lo mío, que es cantar», sentenció en unas declaraciones recogidas por el diario ABC.

¿Tiene pareja Pablo Alborán?

En 2020, en plena pandemia de coronavirus, Pablo Alborán se sinceró como nunca antes lo había hecho sobre su condición sexual, confesando ante la cámara, por primera vez, su homosexualidad. «Hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual», expresaba, añadiendo que necesitaba contarlo porque quería ser «un poquito más feliz de lo que ya era».

Desde que publicó este discurso (que no tardó en hacerse viral), su vida sentimental ha estado en el ojo del huracán mediático en más de una ocasión. Han sido muchos los nombres que se han vinculado al artista, pero el último ha sido Xoán Fórneas. Se trata de un actor gallego afincado en Madrid, con quien el malagueño fue visto en actitud muy cariñosa en una discoteca, tal y como desveló en exclusiva Javier de Hoyos.

Xoán Fornéas en la premier de la serie 'Respira'.

Ambos coincidieron en el reparto de Respira, el primer proyecto de interpretación de Alborán. Sin embargo, hasta la fecha, Pablo no se ha pronunciado al respecto, lo que refuerza la discreción que siempre le ha caracterizado. Es por ello por lo que sigue siendo un misterio si su corazón está ocupado o si, por el contrario, continúa en busca del amor verdadero. Por otro lado, cabe destacar que Xoán sí que quiso romper su silencio, confirmando tener una relación de amistad con el artista y desvelando el aprieto familiar en el que se vio metido tras los rumores de romance: «Yo vi la noticia con la misma sorpresa que vosotros. Me quedé alucinado. Mira si me sorprendió, que tuve que llamar a mi abuela para tranquilizarla por lo que estaba saliendo en la prensa», explicó ante los micrófonos de Gtres.