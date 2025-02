María del Monte, Pablo Alborán y Karina, premiados con la Medalla de Andalucía

El Teatro de la Maestranza de Sevilla se ha vestido de gala para celebrar uno de los acontecimientos más importantes del año: el Día de Andalucía. Al evento han acudido rostros tan destacados como Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan o el empresario Rosauro Varo, marido de la actriz Amaia Salamanca. Los premiados ocupan un puesto especial, tanto en Andalucía como en el resto de nuestro país. María del Monte, Karina y Pablo Alborán han recibido un reconocimiento por su labor artística, pero no han sido los únicos.

El humorista y presentador Manu Sánchez, quien ha luchado contra el cáncer desde una postura que ha creado escuela, también tiene su hueco en este evento. Le han entregado la medalla de los Valores Humanitarios y está satisfecho con este gesto.

Manu Sánchez en el Teatro de la Maestranza. (Foto: Gtres)

Durante su intervención en un programa de Canal Sur, cuando le preguntaron por su enfermedad, contestó: «Yo sigo en la pelea. No me gusta lo de pelea, porque es un proceso. Yo sigo dando pasitos contra el cáncer. El camino es muy largo, es muy duro, tiene muchas curvas. Y en ese camino complicado, también se agradece mucho cuando hay amigos y amigas de verdad, que no te sueltan». Mensajes como este han hecho que ocupe un papel importante en el Día de Andalucía.

Eva González, presentador de la gala

Eva González con María del Monte. (Foto: Gtres)

Desde hace muchos años, Eva González se encarga de conducir esta celebración. No solo presenta la entrega de medallas, también recibe en el escenario a aquellos que reciben el título de Hijos Predilectos de Andalucía.

Tal y como ha podido saber LOOK, la ex mujer de Cayetano Rivera ha apostado por los diseñadores sevillanos Antonio y Fernando García para vestirse en este día tan especial. El estilismo que ha escogido forma parte de la colección Aniversario y está compuesto por un pantalón de lino negro, una blusa blanca de georgette con lazada y un fajín de tafeta rosa. Como no podía ser de otra forma, Eva ha conseguido brillar como nadie y se ha convertido en una de las mujeres más elegantes de la jornada.

María del Monte, bien acompañada

María del Monte, gracias a su mediática trayectoria, se ha ganado un hueco en el corazón de los espectadores, por eso tiene presencia tanto en Canal Sur como en el resto de cadenas. Sin embargo, Andalucía ocupa un puesto especial en su lista de prioridades. Su música le ha ayudado a despertar el interés del público y ha usado su fama para dar visibilidad a su tierra. Esa es una de las razones por las que ha recibido una medalla.

Toñi Moreno en el Teatro de la Maestranza. (Foto: Gtres)

Después de descubrir que le iban a entregar el premio, dijo en su cuenta oficial de Instagram: «Voy a seguir llevando Andalucía allí donde vaya, porque la llevo en mi corazón. No nos separamos. Gracias y mil veces gracias. Comencé a amar a mi tierra cuando tuve conocimiento y seguiré haciéndolo aunque lo pierda».

La cantante ha contado con el apoyo de su amiga Toñi Moreno, con quien disfruta de una estrecha relación. Entre ellas hay un vínculo especial, por eso Toñi se ha puesto sus mejores galas y se ha desplazado hasta el Teatro de la Maestranza con su mejor sonrisa. También ha estado allí la periodista Inmaculada Casal, mujer de María. La comunicadora estaba cubriendo el evento y han vivido un momento divertido cuando Inma, como le llama su entorno, ha intentado darle un beso a del Monte.

La misión de Pablo Alborán

Pablo Alborán en el Día de Andalucía. (Foto: Gtres)

Pablo Alborán no solo ha subido al escenario para recoger su medalla, también lo ha hecho para interpretar el himno de Andalucía. El malagueño siempre ha llevado su tierra por bandera. Su fama ha cruzado fronteras y siempre que puede ha hecho una mención especial a su ciudad de origen, de ahí que haya obtenido una recompensa.