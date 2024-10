La entrevista que Isa Pantoja concedió al programa ¡De Viernes!, en Telecinco, hablando del conflicto familiar que la separa de su madre, así como del proceso de su adopción, la relación con su tío Agustín, o los problemas con su hermano, Kiko Rivera, ha despertado un sinfín de reacciones en la crónica social de nuestro país en la última semana. Son muchos los rostros conocidos que se han pronunciado al respecto, entre ellos, María del Monte.

Pese a que siempre ha sido muy discreta en cuanto a su relación con la tonadillera y su hija, María del Monte ha defendido la postura de Isa Pantoja en el conflicto, quien es, cabe destacar, su ahijada. Además, ha resaltado lo importante que es el testimonio de la hija de Isabel Pantoja en televisión en estos momentos, y le ha mostrado su apoyo y cariño.»Sabéis que yo llevo muchos años en los que he dicho que no tengo nada que decir, pero en esta ocasión sí quiero decir algo. Quiero decir que si lo que mi ahijada ha contado es así, me parece una solemne barbaridad. Me parece una barbarie. Nada más. Es alguien a quien he querido, quiero y voy a querer toda la vida. Y ella lo sabe», ha dicho tajante. Unas palabras que Isa Pantoja no ha dudado en agradecer en directo desde el plató de Vamos a ver, el programa en el que colabora asiduamente, y que de nuevo han dejado la pelota en el tejado de la intérprete de Cántame o Yo soy del sur.

María del Monte por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Isa Pantoja ha desvelado que María del Monte se ha puesto en contacto con ella después de su entrevista, si bien no ha querido ahondar en demasiados detalles acerca de lo que se han dicho. «He hablado con ella después de mi entrevista. He sentido su amor y su apoyo», ha dicho. Además, la hija de Isabel Pantoja le ha tendido una mano a María del Monte en lo que refiere al tiempo perdido. «Me ha dicho cosas muy bonitas y me ha demostrado mucho cariño. Si no hemos podido disfrutar de este tiempo juntas antes por las circunstancias, ahora vamos a estar para poder darnos mucho cariño».

Ante esto último, María del Monte se ha mostrado muy discreta. Preguntada expresamente por ello por las cámaras de Gtres, la sevillana se ha limitado a decir: «Voy tarde, muchas gracias, no voy a deciros nada más».

La relación intermitente de María del Monte e Isa Pantoja

La relación entre María del Monte e Isa Pantoja, cabe destacar, ha sido cercana en el pasado, cuando María mantenía una estrecha amistad con Isabel Pantoja, madre de Isa. Durante la infancia de Isa, María del Monte jugó un papel importante en su vida, siendo una figura cercana y maternal. Sin embargo, con el paso del tiempo y la complicada dinámica familiar de los Pantoja, la relación se fue enfriando. A pesar de ello, María del Monte ha mostrado empatía y apoyo público hacia Isa en momentos clave, como es este caso en sus recientes declaraciones sobre su familia.

Isa Pantoja y María del Monte en ‘Sálvame Deluxe’. (Foto: Telecinco)