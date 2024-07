El pasado mes de febrero, María del Monte e Inmaculada Casal narraron ante el juez los momentos de pánico que experimentaron durante el asalto. Describieron la violencia física infligida por los ladrones, quienes las forzaron a permanecer boca abajo y las golpeaban en la espalda cada veinte segundos. Además, la pareja también recordó la vestimenta de los atacantes -llevaban pasamontañas para ocultar sus rostros-, y desvelaron que la empleada del hogar que tienen contratada, que se personó como acusación particular en el caso, también fue víctima del asalto. «Un encapuchado me cogió de los hombros, me puso en la cama boca abajo, atándome las manos con el cable del iPhone», aseguró Inmaculada. «A Inmaculada la amenazaron varias veces, cuando estaba en absoluta indefensión», aseguró por su parte la intérprete de Cántame o Tiene Sevilla.

El informe del psiquiatra forense ha visto la luz apenas unos días después de que Antonio Tejado fuera preguntado expresamente por la decisión de la Fiscalía de pedir alargar la investigación por el robo a María del Monte, ante los medios de comunicación.