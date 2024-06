María del Monte cuenta, en primera persona, cómo está tras la libertad de Tejado

Domingo, 16 de junio, Sevilla. María del Monte e Inmaculada Casal reaparecieron en la emblemática plaza de España de la ciudad hispalense con motivo del concierto de Marc Anthony. Haciendo gala de su amabilidad, la cantante se acercó a los medios de comunicación para atenderlos.

Aunque no quiso entrar en detalles sobre el momento vital en el que se encuentra, sí que aseguró que está «bien gracias a Dios». Por otro lado, sí que mostró su emoción e ilusión por poder disfrutar de este plan musical junto a su pareja y un grupo de amigas. «Plaza de España, Sevilla, música y salud. ¿Se puede pedir más?», indicó, con una sonrisa antes de marcharse para poder disfrutar del espectáculo.

María del Monte e Inmaculada Casal en Sevilla. (Foto: Gtres)

Antonio Tejado en libertad

El pasado 9 de febrero, Antonio Tejado fue detenido en Sevilla junto a otras cinco personas al estar acusado por formar parte, presuntamente, de una banda organizada dedicada al robo de viviendas en la comarca sevillana del Aljaraf, y de participar en el robo que sufrió su tía, María del Monte, el pasado verano. Tres días después se sentó ante el juez y, al no declarar, fue enviado a prisión provisional, comunicada sin fianza.

María del Monte junto a Inmaculada Casal. (Foto: Gtres)

Sin embargo, fue el 20 de mayo, cuando el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, acordó la puesta en libertad sin fianza del que fuera concursante de Gran Hermano VIP. Luciendo un atuendo formado por una camiseta blanca con un dibujo estampado, un pantalón vaquero y una mochila, Antonio Tejado salió, con semblante serio, del centro penitenciario de Sevilla 1.



María del Monte en Sevilla. (Foto: Gtres)

Inmaculada Casal se derrumba

El pasado 26 de mayo, Inmaculada Casal afrontó el último programa de la temporada de Andalucía de tarde, el espacio que presenta en Canal Sur, solo seis días después de que el sobrino de María del Monte y los otros cinco investigados por el robo en la vivienda de la pareja fueran puestos en libertad sin fianza a la espera de juicio.

«Yo abría el programa hace un ratito diciéndoles que era un programa difícil, un programa complicado para mí. Difícil porque éste es el último programa de esta temporada, una temporada que me ha dado muchas alegrías, pero me ha cogido pues en un momento bajo por el suceso tan horroroso que he sufrido en mi casa y desde aquí le quería dar las gracias a todos, sobre todo a mi Sergio Morante. Me ha venido muy bien trabajar (…)», dijo en un primer momento.

Inmaculada Casal en televisión. (Foto: Canal Sur)

Asimismo, Inmaculada confesó entre lágrimas que tenía «miedo». «Ellos saben quién soy, dónde vivo, quién es mi familia, cuándo salgo, a qué hora salgo, a qué hora entro. Por eso les decía yo el otro día a los periodistas yo respeto y quiero daros cariño pero la gente que entró en mi casa venía con unas capuchas yo no sé cómo son, dónde viven, quiénes son sus hermanos, a qué hora comen… Yo he sido una persona siempre muy valiente», dijo.