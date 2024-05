La contundente decisión de María del Monte con el perro que le regaló Antonio Tejado

En una semana desafiante para Antonio Tejado, marcada por la aparición de varios indicios en su contra en la investigación del robo en la residencia de María del Monte, su abogado, Fernando Fernando Velo, ha hablado públicamente. Desde Sevilla, el abogado ha disipado una incertidumbre que surgió hace poco y que sugería que el ex colaborador televisivo intentó comunicarse con su tía mediante una videollamada, a lo cual ella se habría negado. «No es cierto. Se ha dicho que intentó contactar a través de una videollamada y eso es imposible desde un centro penitenciario. Antonio Tejado no ha solicitado hablar con María del Monte», ha explicado.

En cuanto al estado de ánimo del individuo actualmente bajo prisión provisional, el abogado declara: «Se encuentra bien. Está afrontando esta difícil situación con entereza y anhela fervientemente recuperar su libertad». «Afirman su inocencia y seguimos argumentando que no existen razones para mantenerlo bajo prisión provisional. Si esta semana ha sido adversa para él, es debido a la presunta vulneración de sus derechos», ha añadido el abogado.