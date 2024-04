María del Monte mandó fotos de todos sus relojes a Antonio Tejado días antes del robo

María del Monte mandó a Antonio Tejado fotos de sus relojes de lujo tan solo una semana antes del robo que se produjo en su casa sevillana en la madrugada del 25 de agosto de 2023. Así lo ha confirmado un medio local de la capital hispalense, el cual ha sacado a la luz las conversaciones que tuvo el ex concursante de Supervivientes con la intérprete de Cántame vía WhatsApp, donde se mostró interesado en comprar este tipo de joyas de alta gama.

En una de esas conversaciones previas al hurto, fechada a 27 de julio, María le ofrece a su sobrino la oportunidad de comprar uno de sus relojes, ya que según ha trascendido, ambos son aficionados a los relojes de lujo: «El precio de este son 6.900 euros», le decía la artista junto a una fotografía de una de las piezas. Ante esta oferta, Antonio contesta a su tía que no puede comprarlo porque está haciendo una obra en su casa, la cual no había podido pagar por completo aún: «Tengo que esperarme hasta diciembre, tata. Joe, qué coraje me da, porque al final la obra iba a ser 10 papeles, pero se nos ha ido a casi a 20. Tengo que poner yo el dinero de lo mío aún…», le explicaba.

Las conversaciones de María del Monte y Antonio Tejado previas al robo. (Foto: Mediaset)

Según el Diario de Sevilla, dos semanas después, concretamente el 16 de agosto, inician otra conversación donde María le enseña a Antonio un reloj de la marca Rolex que acaba de recibir: «Es una maravilla, vamos. Me gusta más que el otro que me enseñaste. De hecho, es el Rolex que más me gusta de todos los que tienes, vaya pasada», escribía. Minutos más tarde, añadía: «A mi me ha encantado. Es precioso, y, además, los colores que tiene me encantan. La combinación del oro con el acero me encanta».

Antonio Tejado y María del Monte en el funeral de Juan Carlos Tejado en Sevilla. (Foto: Gtres)

Sin duda, estas conversaciones han ofrecido datos muy reveladores a la investigación, ya que los agentes han podido saber que Tejado conocía perfectamente el valor de los relojes de alta gama que guardaba su tía en su casa, los cuales forman parte de la impactante colección de joyas que se llevaron los ladrones durante la noche del robo.

La ostentosa colección de relojes de María del Monte

Tal y como pudo confirmar LOOK, en el joyero de la cantante abundaban las mejores marcas de relojes, aunque Hublot, la firma suiza con sede en Nyon, es una de sus favoritas. Contaba con dos modelos diferentes; el primero tiene un precio que oscila entre los 2.300 euros y los 2.800, mientras que el segundo asciende hasta los 45.000 euros, ya que se trata de un diseño cubierto en oro rosa.

María del Monte con un reloj. (Foto: Gtres)

Bulgari y Rolex son también dos de las marcas que formaban parte de las alhajas personales de la artista. Y es que este propio medio aseguró que María sumaba hasta 30 piezas únicas y diferentes en la brillante colección que perdió a raíz de un robo que presuntamente ideó un familiar directo: su sobrino Antonio Tejado. El ex concursante de realities continúa en prisión pese a los recursos presentados por su abogado para conseguir la libertad provisional, la cual ha sido desestimada en dos ocasiones por el magistrado.