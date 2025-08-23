Chiara Ferragni ha dado un paso importante junto a su novio, el empresario Giovanni Tronchetti. Los 28 millones de seguidores que acumula en su cuenta de Instagram se han sorprendido al ver que ha publicado una foto con su pareja. Durante las últimas semanas varios medios se hicieron eco de una supuesta crisis y pusieron encima de la mesa un argumento interesante: la modelo nunca compartía imágenes junto a Giovanni, heredero del imperio Pirelli. Sin embargo, ahora este reproche no tiene sentido porque ha mostrado una instantánea que ha resuelto las últimas dudas.

En apenas unas horas, la publicación de Chiara Ferragni tiene miles de “me gustas” y comentarios que ensalzan la decisión que ha tomado. Después de un tiempo en la sombra, ha apostado por su relación con Tronchetti, demostrando así que las sombras de su pasado únicamente son un triste recuerdo. Su separación del cantante Fedez fue bastante mediática y le situó en el centro del escándalo, pero ahora tiene por delante una etapa marcada por la tranquilidad.

Chiara Ferragni con su novio. (Foto: Instagram)

Chiara Ferragni cumplió con una de sus tradiciones preferidas y puso rumbo a España para disfrutar de unas vacaciones de verano. En primer lugar se dejó ver por Formentera y más adelante desveló que estaba en Ibiza, donde un grupo de paparazzi han comprobado la bonita conexión que existe entre Giovanni y los dos hijos que la influencer tiene con Fedez: Leone, nacido en 2018, y Vittoria, nacida en 2021.

El heredero de Pirelli no está acostumbrado a convertirse en noticia por asuntos relacionados con su trayectoria personal, pero poco a poco va asumiendo que está con un de las creadoras de contenido más potentes del mercado. Ya les pillaron en Milán a finales de 2024, así que ha tenido tiempo de asumir que, a partir de ahora, sus movimientos pueden convertirse en noticia.

El gesto de Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha aprendido una lección después de su ruptura con Fedez: hay ciertos asuntos que deben permanecer en la privacidad hasta que no haya ningún peligro a la vista. Quizá sea ese el motivo que explica sus semanas de silencio. La prensa internacional especuló con el noviazgo que mantiene con Giovanni Tronchetti e incluso hubo medios que intentaron ponerse en contacto con el rapero, pero nadie consiguió averiguar datos importantes. Ahora, ha sido la modelo la que, con total naturalidad, ha confirmado que sigue con su pareja y que está muy feliz a su lado.

Chiara Ferragni y Giovanni Tronchetti. (Foto: Gtres)

El posado que Chiara ha publicado en Instagram demuestra que ciertos rumores que circulaban por Italia no tienen nada de cierto. Fueron muchos los que insinuaron que Giovanni había vuelto con su ex después de romper con la influencer, pero ahora sabemos que, haya pasado lo que haya pasado, en estos momentos están juntos y el empresario cada vez está más integrado en la familia Ferragni.

Después de meses luchando contra Fedez en los tribunales, Chiara ha llegado a un acuerdo que no quería desvelar. Chi Magazine, una de las revistas más importantes de Italia, realizó una investigación muy profunda para intentar descubrir el pacto de la ex pareja, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha confirmado oficialmente. Siguiendo los datos aportados en el citado medio, la modelo y el artista tienen la custodia compartida. Por eso, Ferragni se ha sentido en la libertad de llevarse a sus hijos a Ibiza durante el tiempo que la justicia le permite. No le ha importado que sea un destino repleto de paparazzi y gracias a esto sabemos la última hora de su situación personal.