Chiara Ferragni se pronuncia y confirma las infidelidades de Fedez a golpe de comunicado

La relación de Chiara Ferragni y Fedez vuelve a estar en la primera línea de la noticia justo cuando está a punto de cumplirse un año de su ruptura. El rapero afirmó que «no aguantaban más» y que por eso decidieron tomar caminos por separado, pero lo cierto es que había mucho más allá. Ha sido Fabrizio Corona, un conocido fotógrafo italiano, el que ha sacado a la luz que el artista fue infiel a la empresaria durante su matrimonio con una joven multimillonaria por la que estuvo a punto de dejarlo todo. En medio del revuelo que ha generado esta información, Chiara Ferragni ha querido pronunciarse y confirmar que, efectivamente, era conocedora de la deslealtad del padre de sus hijos.

«He optado por el silencio durante estos meses para intentar protegerme y proteger a mi familia en dos temas que me han marcado profundamente: por un lado, el tema laboral, por el que haré todo lo que esté en mi mano para defender mi caso y demostrar mi inocencia; y por otro, el tema privado, sobre el que no puedo seguir callando», comenzaba a decir Ferragni a través de un comunicado escrito en italiano y publicado en su perfil oficial de Instagram.

Comunicado de Chiara Ferragni. (Foto: Instagram)

Aseguraba que durante los siete años de su relación «había amado sin restricciones y con todo su ser» incluso cuando tenía «razones para abandonar», porque para ella el amor también consiste en sacrificarse. «He minimizado constantemente las faltas de respeto y justificado las malas actitudes para proteger a la otra parte, para proteger a la familia, para proteger a la pareja. Porque siempre me consideré la fuerte, la independiente, la que tenía que luchar por todos», explicaba, añadiendo que por eso nunca había querido pronunciarse hasta ahora.

«No dije nada cuando me dejaron de un día para otro el pasado mes de febrero, cuando me costaba levantarme de la cama […] Tampoco unos días antes de la Navidad de 2024, cuando Federico me llamó y admitió por primera vez el affaire con esta amante con la que llevaba desde 2017, diciéndome que había pensado en no casarse conmigo unos días antes de la boda, pero que luego no supo cómo echarse atrás públicamente», sentenciaba.

Chiara Ferragni y Fedez. (Foto: RRSS)

Según sus propias palabras, cuando se enteró de la infidelidad no pudo evitar vomitar al pensar que «todo lo que había vivido había sido una completa burla», pero decidió «sufrirlo en silencio, rodeada de la cercanía de los que la quieren de verdad y deseando amor verdadero por ambas partes para el futuro». «Callé porque quería pasar página sin insistir en el dolor sufrido y porque tengo dos hijos que oirán lo que sus padres digan el uno del otro y sufrirán con ciertas declaraciones», reiteraba.

Por otro lado, la italiana también habla sobre lo doloroso que fue enterarse de detalles de la relación paralela que mantenía su marido con Angelica Montini: «Que llamara a su amante justo antes de pasar por el altar y le dijera que le bastaría un gesto para dejarlo todo o conocer los mensajes que le envió antes de ser operado mientras en esa cama yo estaba dándole la mano y deseando cada segundo estar yo mala y no él para no verle sufrir, son detalles demasiado dolorosos».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CarolinaCerutti (@carolinacerutti_)

A pesar de todo, Chiara Ferragni argumentaba que, aunque ha sido un duro golpe, no se arrepiente de nada de lo que ha vivido con Fedez porque «lo ha amado incondicionalmente». «Siento que para la otra parte yo solo fuera una persona de la que burlarse y utilizar a su antojo, pero a veces es justo abrir los ojos, encajar el golpe, sufrir, levantarse y darse cuenta de que merecemos algo diferente. El amor no es perfecto, pero al menos que sea real y vivido por ambas partes por igual. Lo deseo para mí y lo deseo para todos vosotros, porque es lo mínimo en este caos que es nuestra vida», concluía.