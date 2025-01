Angelica Montini, la mujer por la que Fedez casi cancela su boda a pocos minutos de casarse con Chiara

El 2024 estuvo marcado por numerosas rupturas VIP que pillaron por sorpresa a propios y extraños. Una de las más mediáticas fue la de Fedez y Chiara Ferragni, quienes decidieron tomar caminos por separado después de seis años de matrimonio y dos hijos en común. «No aguantamos», dijo por aquel entonces el rapero durante una entrevista concedida a un programa italiano. Han pasado varios meses desde que salió a la luz su ruptura y, aunque son pocos los datos que han trascendido al respecto, el paparazzi Fabrizio Corona ha informado de una supuesta infidelidad que habría cometido el cantante a la empresaria durante gran parte de su relación.

Según lo trascendido, la mujer que se convirtió en la amante de Fedez se llama Angelica Montini y proviene de una familia millonaria. Vivió un intenso romance con el cantante durante años, hasta el punto de que estuvo a punto de ser la culpable de que el italiano cancelara su boda con Chiara a tan solo unos minutos de la ceremonia. «Se metió en un baño y llamó a Angelica para preguntarle si paraba todo por ella», explica Fabrizio después de ponerse en contacto con la joven y el asistente de Fedez. La respuesta por parte de la joven fue negativa y fue entonces cuando este continuó con sus planes nupciales y se convirtió en el marido de Ferragni, el 1 de septiembre de 2018, en una boda celebrada en Sicilia.

«Ella tenía una relación, pero después de dejarlo se junta con Fedez. Es una hija de papá con padres ricos que frecuenta la alta sociedad milanesa. Ella no quería ser vista con el rapero porque no lo considera a la altura», añadía el mencionado. El fin de este idilio supuso un gran revés emocional para Fedez. De hecho, según cuenta el paparazzi mencionado, estuvo al borde del suicidio por este motivo.

Por ahora, ninguno de los miembros de este triángulo amoroso se ha pronunciado al respecto. No obstante, ha sido inevitable que sus nombres acaparen gran parte de la primera línea mediática, algo que ha provocado que Angelica haya cambiado a modo privado su perfil de Instagram para intentar mantenerse en un discreto segundo plano.

Fedez en un evento. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que, antes de que saliera a la luz la historia de Fedez con Angelica, el italiano también ha sido protagonista de rumores de deslealtad durante todo su matrimonio. De hecho, ha habido ocasiones en las que se ha defendido de los mismos: «Me hacen reír. Hasta que me casé, decían que era gay, pero cuando me separo, entonces me gustan las mujeres. Me sorprende la ligereza con la que se habla del tema», señalaba en una entrevista para el programa Belve de Rai2.