Montoya reaparece tras su encierro y confiesa una noticia importante: "A mí me gusta…"

José Carlos Montoya fue una de las estrellas de la última edición de La isla de las tentaciones. Junto con su entonces pareja, Anita Williams, protagonizó una de las tramas más interesantes del formato. Todo saltó por los aires cuando la catalana le fue infiel con Manuel González. Una traición que hizo a Montoya tomar una determinación. Después de unos días rondando la tentación con Gabriela, terminó cayendo en sus brazos. Unos movimientos que hicieron insalvable el idilio entre Williams y el de Utrera. Tras esta primera etapa televisiva, los dos se embarcaron en la aventura de Supervivientes. Un reto al que también se unió el soltero Manuel. Algo que marcó el inicio de la experiencia de ambos.

A la vuelta de los Cayos Cochinos, José Carlos Montoya decidió apartarse del foco para recuperarse y centrarse en su carrera artística. Un talento que ha desarrollado desde niño, ya que pertenece a una saga de músicos. «Mis primos cantan a nivel profesional y siempre he cantado», ha señalado. Pero en su trayectoria se cruzó otra disciplina que, de la misma forma, vivió con mucho ahínco. «A mí me gustaba mucho el fútbol, pero mi padre un día me dijo: ‘Métete aquí en el sótano’ e hice unas pinceladitas y me gustó. Me metió el bichito», ha confesado dejando claras sus dos grandes pasiones.

Montoya dando un concierto. (Foto: Gtres)

Gracias a la música, José Carlos ha experimentado una vía de escape que le ha servido para rescatar su esencia después de su paso por la pequeña pantalla. «Las canciones cuando las canto son para expresar el momento en el que estoy», ha revelado, haciendo referencia a que las melodías han sido para él como una especie de terapia. «Si estoy triste, canto para sacar la alegría. No canto por interés, solo para expresar lo que siento», ha puntualizado.

La recuperación de Montoya

Tras meses apartado de la primera línea mediática, Montoya está volviendo poco a poco a posicionarse como personaje. Pese a que la fama ha hecho mella en su personalidad y ha llegado a un punto que le ha apagado como persona, confiesa que es un enamorado de todo lo que ha protagonizado hasta ahora en su vida laboral. Una faceta que podrá retomar gracias a que ha estado en contacto con profesionales que le han ayudado a recuperarse y a encontrarse a sí mismo. «Ojalá los hubiera conocido al nacer», ha dicho, mostrándose muy agradecido y consciente del papel que juega el equipo de psicólogos y otros facultativos que le ayudan día a día tras su parón por salud mental.

Montoya bailando en un evento. (Foto: Gtres)

Además, el deporte también ha sido una cura para el andaluz. En el fútbol ha encontrado un revulsivo que le ha impulsado a mantener la alegría y a evadirse. A pesar de esto, él mismo ha reconocido que ese alto en el camino fue muy necesario y que ahora, en esta etapa musical que retoma, cuenta con el apoyo de su familia y de su círculo más íntimo. Sobre todo con el de su padre que le acompaña en sus recitales. Algo que le llena de orgullo. «Creo que es una manera de devolverle tanto a él como a mi abuelo la confianza que depositaron en mí», ha deslizado visiblemente emocionado y haciendo un gesto al cielo recordando a su difunto abuelo. Y, sin dudar ni un ápice, Montoya ha desvelado cómo afronta el cariño en esta «nueva vida». «Mi corazón lo que quiere es amor de la gente, de la realidad, de la música y de los proyectos que vienen», ha sentenciado.