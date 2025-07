Del cielo a los infiernos: el paso breve, pero intenso, de Montoya por televisión

Montoya está completamente desaparecido. El sevillano regresó de Honduras hace tan sólo unas semanas y, a pesar de que muchos apostaban porque la continuidad del joven en la pequeña pantalla sería bastante longeva, nada más lejos de la realidad. Antes de que terminara la edición de Supervivientes en la que ha participado recientemente, el de Utrera se apartó por completo del foco mediático, llegando a ausentarse incluso del debate final del reality. Una situación que ha generado todo tipo de especulaciones, ya que los motivos por los que ha decidido alejarse de todo aún no han salido a la luz.

Después de varias semanas de silencio y en medio del revuelo generado, Montoya ha dado un paso al frente y ha emitido un comunicado en el que por primera vez se ha sincerado con sus fans, como nunca antes lo había hecho. «He tenido que decir basta a una situación en la que me he ido sumergiendo sin darme cuenta, movido siempre por el amor y los sentimientos para agradecer todo el cariño. […] Pensaba que podía, pero las situaciones vividas en los últimos tiempos me han colapsado. No soy un robot, soy una persona […] Pido perdón por no estar bien y a la altura quizás de muchos vosotr@s. Lo siento, repito, no soy un robot y no tengo la culpa de todo lo que he vivido en estos meses. Consciente de todo, a día de hoy, he dicho ¡basta! […] Estamos en ese camino para volver a seguir siendo feliz porque es lo que llevo buscando desde hace mucho», sentenciaba a través del escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Montoya (@jose_carlosmontoya)

El paso por televisión de Montoya

Con su comunicado, Montoya ha dejado entrever que la presión que ha vivido desde que saltó a la fama, finalmente, le ha pasado factura. Y es que lo cierto es que su paso por la televisión podría definirse como una trayectoria del cielo a los infiernos en tiempo récord. EL 19 de enero de 2025 llegó a la parrilla de Telecinco la octava edición de La isla de las tentaciones, el programa donde Montoya se dio a conocer a un gran público por su peculiar trama con Anita, la catalana que entró siendo su pareja y con la que no terminó nada de bien. Y es que ambos cayeron en la tentación y fueron infieles al otro.

montoya es la persona más icónica que ha salido en la isla pfff #LaIslaDeLasTentaciones6 pic.twitter.com/38IryaNc7N — isa (@dukimessi) February 4, 2025

Sin embargo, la reacción de Montoya al ver a su novia con otro hombre no pasó desapercibida para la audiencia. De hecho, fue protagonista de multitud de memes que no pararon de circular por la red, llegando sus monólogos a ser el tema elegido para los textos de análisis de la prueba de la Selectividad de este año. Una situación que le otorgó una gran popularidad que, meses después, le convirtió en concursante oficial de Supervivientes 2025. Allí, volvió a coincidir con Anita Williams y Manuel González, su máximo enemigo. Y, aunque tuvieron varios encontronazos, finalmente lograron enterrar el hacha de paz. Sin embargo, Montoya también sufrió varias crisis nerviosas en los Cayos Cochinos por las que requirió asistencia médica. Finalmente, consiguió el tercer puesto de la edición y, justo después, desapareció de la esfera pública de la noche a la mañana.

Sus orígenes televisivos

Aunque el programa presentado por Sandra Barneda fue clave en su trayectoria, lo cierto es que probó suerte en la televisión mucho tiempo antes, concretamente en el reality Language of Love. Más tarde participó en Mujeres y Hombres y Viceversa y, por último en El Conquistador, concurso en el que conoció a Anita Williams.