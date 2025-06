Primeras imágenes de Montoya junto a sus padres tras desvincularse de la televisión

El pasado 22 de junio, Supervivientes 2025 cerró su edición con un debate en el que participaron todos los concursantes y recordaron los momentos que más marcaron su estancia en Honduras. Sin embargo, hubo una sonada ausencia que no pasó desapercibida: la de Montoya. El tercer finalista del reality decidió dar plantón al programa y no presentarse por motivos que, a día de hoy, él mismo no ha confirmado. Carlos Sobera señaló que se encontraba en su casa descansando por recomendación médica debido al alto grado de exigencia y de implicación emocional al que había estado sometido en los últimos meses. Pero no se han conocido más detalles desde entonces

En medio de multitud de especulaciones, Montoya ha reaparecido 48 horas después en las puertas de su casa del municipio sevillano de Utrera. Acompañado por sus padres, con una gorra y unas gafas de sol que prácticamente tapaban su rostro entero, el que fuera participante de La isla de las tentaciones 8 ha decidido optar por el más absoluto silencio. Los reporteros no han podido dejar pasar la oportunidad de preguntarle si es cierto que está sometiéndose a un tratamiento, así como su opinión acerca de su relación con Anita. Unas cuestiones que Montoya ha preferido evitar, subiéndose rápidamente al coche que le esperaba en la misma puerta del domicilio.

Montoya en Utrera, Sevilla. (Foto: Gtres)

Por su parte, sus padres, Luisa y Juan Carlos, tampoco han querido pronunciarse sobre el delicado momento por el que supuestamente estaría atravesando su hijo. «No tengo nada que decir, muchas gracias», aseguraba la progenitora del sevillano. No obstante, la escena ha dejado entrever que Montoya está refugiándose por completo en sus padres y en su ciudad natal, aunque sigue siendo un misterio qué es lo que verdaderamente le pasa, si Anita tiene algo que ver y si tiene pensado regresar a la televisión.

Las últimas declaraciones de Montoya

Tan sólo unas horas después de aterrizar en España y de conocer que la audiencia le había escogido como tercer finalista, Montoya fue captado por las cámaras de Gtres en Madrid, a quienes aseguró estar muy contento con el puesto que había conseguido y con la aventura que había vivido. «Muchas gracias, muy contento y muy agradecido. He echado mucho de menos a mi familia y estoy deseando comerme un puchero. Muy feliz, el merecido ganador es el que ha ganado», expresaba.

Montoya dando unas declaraciones. (Foto: Gtres)

Anita opina sobre la situación de Montoya

Al igual que Montoya, Anita Williams también ha vuelto ya a Barcelona, su ciudad de nacimiento. Al llegar a la estación, no ha tenido problema en pronunciarse delante de los medios sobre el revuelo que se está generando en torno a la salud y el bienestar de su ex pareja. «Yo sí que es verdad que tengo otra manera de gestionar las cosas. Mi psicóloga me ha estado ayudando mucho durante estos días. Pero es cierto que no todo el mundo tiene la capacidad de poder gestionarlo de la misma forma. Y yo pues entiendo que se haya quedado en su casa, porque a lo mejor necesita más tiempo», decía.

Anita Williams. (Foto: Gtres)

«Necesitas tu espacio para poder pensar, pero al final es que se lo debemos a la gente, y me parecía feo no aparecer», añadía, dejando entrever que no está de acuerdo con el plantón que ha dado Montoya a Telecinco tras terminar Supervivientes.