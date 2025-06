Sale a la luz la relación actual entre Anita Williams y Montoya: las pruebas que les delatan

Anita Williams y José Carlos Montoya (este último es conocido por únicamente por su apellido) han protagonizado una de las historias de amor más polémicas de La isla de las tentaciones. Pusieron a prueba su relación en el programa presentado por Sandra Barneda y lamentablemente no superaron el examen. La pareja acabó rompiéndose y después se reencontraron en Supervivientes. En la isla han vivido momentos de todo tipo, pero ¿cómo están ahora? En LOOK tenemos respuesta para esta pregunta.

Telecinco ha emitido el debate final de Supervivientes, un espacio que ha estado capitaneado por Sandra Barneda. La presentadora se ha quedado sin palabras al escuchar a Anita, quien afirma que mantuvieron relaciones íntimas mientras estaban en Honduras. No obstante, reconoce que ahora están «mal». Según ella, «el 80% de lo que han dicho es verdad y el otro 20% está mal explicado». Considera que su ex es el responsable de algunos problemas que ha teniendo dentro del reality.

Sandra Barneda, Montoya y Anita Williams. (Foto: Telecinco)

Anita y Montoya se reconciliaron en Supervivientes, tanto que ella asegura: «Mi concurso se torció porque me empecé a preocupar más de él que de mí, veníamos de una decepción muy grande por mi parte y no quería volver a decepcionarle». Tras escuchar estas declaraciones, Montoya no se ha quedado en silencio y ha respondido: «No entiendo nada, yo estoy muy tranquilo y evidentemente, después de convivir 104 días, yo he querido estar con mi familia y ella con la suya».

Anita destapa a Montoya

Son muchos los que no entienden el comportamiento de Anita, por ejemplo el colaborador Miguel Frigenti. Este último ha asegurado que la influencer ha criticado a Montoya mientras estaban en maquillaje. «Lo que no entiendo es que por el hecho de no dormir con una persona el mismo día de la salida del concurso, a la mañana siguiente te falte tiempo para, con un montón de compañeros míos, poner verde a este señor».

Montoya y Anita en ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

Miguel creía que Anita estaba molesta con Montoya porque este no había querido pasar tiempo con ella tras Supervivientes, pero hay más. Williams se ha dirigido a Makoke y ha desvelado el verdadero motivo de su malestar: tuvo relaciones con su ex, por eso ahora reclama más atención.

«Te pido perdón porque tenías razón, en Playa Misterio sí que hubo sexo y estoy harta de que no me entienda nadie. Ahora estoy contando la verdad y estoy hasta temblando», le ha dicho Anita a Makoke durante el último debate de Supervivientes.

Montoya dando unas declaraciones. (Foto: Gtres)

«Jorge (Javier Vázquez) me preguntó que cómo estaba y me preguntó qué tal con Montoya y le dije que decepcionada porque no me había mandado ningún mensaje. Pero yo sabía que obviamente lo íbamos a pasar los dos con nuestra familia», añade visiblemente molesta.

La decepción de Anita Williams

Anita cree que Montoya debería haber sido más generoso con ella y ahora quiere que todo el mundo sepa que no han tenido una buena relación después de Supervivientes, a pesar de la reconciliación inicial. «Recibí mensajes de parte del equipo de que dejara las maletas en la recepción, vine a maquillaje, lo saludé… Creo que los compañeros que estaban ahí para verme… No me contestó con la misma simpatía o gratitud que yo a él… Si quieres sigo».

Lo cierto es que la joven tendrá oportunidad de seguir. Faltan unas horas para que se siente en el plató de ¡De Viernes!, donde pretende contar el lado más desconocido de su relación con Montoya.