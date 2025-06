La última edición de Supervivientes ha llegado a su fin. El pasado 17 de junio, Montoya, Anita, Álvaro Muñoz Escassi y Borja González -el ganador del concurso- fueron los participantes que se jugaron una final muy reñida ya que la audiencia ha estado muy dividida durante todo el reality. Sobre todo, por la historia que han protagonizado Montoya y Anita que fueron pareja en el pasado y que pusieron fin a su relación a raíz de La isla de las tentaciones. La joven fue desleal a su pareja en el espacio de Sandra Barneda en República Dominicana y, meses después, se reencontraron en los Cayos Cochinos.

Durante su estancia en Honduras, Anita y Montoya acercaron posturas, aunque en un comienzo el sevillano se mostró muy reticente a la hora de hablar con su ex. Tres meses después, ni la audiencia ni ellos mismos han puesto etiqueta a lo suyo después de haber protagonizado escenas de amor en estas playas salvajes. Sobre ello ha reaccionado el tercer finalista de Supervivientes.

Montoya reaparece tras los besos a Anita

Tras la expulsión de Anita ya en su llegada al recinto donde están las instalaciones de Mediaset, Montoya no dudó en darle varios besos y decirle cuánto la amaba. Un gesto que dejaba sin aliento a la audiencia que siguen sin entender qué tipo de relación tienen o si están juntos o no.

Sin embargo, Alexia Rivas, ha desvelado en Vamos a ver que los ya ex concursantes de Supervivientes han tomado distancia y que ha sido Anita la que ha decidido priorizarse y alejarse de su ex pareja. «El entorno más cercano de Anita está alucinando porque ayer le dijo que la quería para toda la vida, ya fuese como pareja o como amiga, y ahora no tiene ni la educación de saludarla. Durante la final, la familia de Montoya no le dirige la palabra a la de Anita. Hay un momento en el parking en el que una persona muy cercana a Anita escucha poner verde a Anita y que se alegran de que la expulsasen la primera. Anita dice que está enamorada de Montoya, pero que ahora ella se quiere más a ella. Hicieron comentarios feos como que no valía nada y una persona cercana a Anita lo escuchó todo», ha contado la colaboradora.

Montoya. (FOTO: GTRES)

Por su parte, Alejandra Rubio, ha opinado sobre esta distante actitud del andaluz con la catalana: «Creo que no va detrás de él, solamente ha querido ser educada. Yo le diría a Montoya que no se merece a una tía como Anita».

Finalmente, las cámaras de Gtres han captado a Montoya, que ha esquivado las preguntas sobre su ex pareja, pero ha desvelado lo que más ha echado de menos durante todo este tiempo y no, no ha sido al Real Betis Balompié, el equipo del que es fanático: «Muchas gracias, muy contento y muy agradecido. He echado mucho de menos a mi familia y estoy deseando comerme un puchero. Muy feliz, el merecido ganador es el que ha ganado».