Sandra Barneda es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. La presentadora está viviendo un momento profesional excelente justo ahora que cumple 50 años y ha aprovechado para hacer balance de su vida y recordar su trayectoria profesional y personal confesando que padece dislexia desde niña y sus peores momentos en la industria de la televisión: ‘’Me amenazó’’.

La ex pareja de Nagore Robles recuerda los años con Moreno como los peores de su trayectoria. Sitúa la peor situación en un momento concreto: una publicidad de Hable con ellas afirma tajante. «Me dijo que quién me pensaba que era yo, que si le hacía una pregunta más… y me hizo el gesto de cortar el cuello. Le dije a dirección que eso no podía tolerarlo y quería contar en pantalla que había pasado eso. Él era un hombre que todavía tenía mucho poder y fue un momento difícil. Me pareció muy, muy, muy desagradable. Muy fuera de mis límites como ser humano». Así describe Barneda la situación con el ex ventrílocuo y productor de televisión José Luis Moreno.

Sandra Barneda en un evento. (Foto: Gtres)

Después de trabajar con muchos equipos diferentes, varias productoras, compañeras, compañeros y hasta invitados e invitadas, con todos ha forjado una relación de cordialidad y respeto. La lista de programas que ha conducido la catalana es extensa, desde La Noria hasta La isla de las tentaciones pasando por formatos de todo tipo. Sola o acompañada Sandra Barneda a presentado éxitos como El gran debate, Hable con ellas, Viva la vida, La casa fuerte, En el nombre de Rocío, La última noche o Así es la vida. Su último éxito ha sido La isla de las tentaciones tras coger el relevo de Mónica Naranjo. «Es un programa que ha funcionado muy bien y que en una octava edición consigamos una viralización mundial es porque hemos tenido la constancia de buscar el éxito. Ha sido una cosa trabajada por todos, desde los cámaras a la postproducción, redacción, dirección, casting, edición, presentación…» ha reflexionado orgullosa. Con algunos compañeros esta relación correcta ha traspasado los limites hasta convertirse en amistad pese a que recuerda los años con Moreno con una notable incomodidad.

Sandra Barneda posando ante los medios. (Foto: Gtres)

Pero este no es el único tema controvertido para José Luis Moreno. El productor es conocido por su peculiar carácter y sus malas maneras con sus trabajadores. Tras ser detenido por presunta estafa, pertenencia a organización criminal y alzamiento de bienes, muchos de estos cuestionables comportamientos se han hecho públicos. Fernando Tejero o Yolanda Ramos son algunos de los actores que han denunciado sus impagos y malas condiciones laborales. Tejero afirmó en una entrevista a la revista 20 minutos tras su salida de la conocida serie Aquí no hay quien viva que afortunadamente nunca había visto nada parecido a los rodajes de José Luis Moreno. «El trabajo pasó de ser un placer a un sufrimiento».

Otros de los damnificados por estas malas practicas fueron Pepe Ruiz y Marisa Porcen o Pepa y Avelino en Escenas de matrimonio donde todas las pruebas apuntaban, tras celebrarse un juicio, a que ambos actores trabajaban sin contrato. Se unen a una lista sin fin de personajes damnificados en la industria de la televisión por el conocido productor José Luis Moreno.