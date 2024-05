Destapan el inventario completo del robo que sufrieron María del Monte e Inmaculada Casal

El robo que tuvo lugar en casa de María del Monte e Inmaculada Casal en agosto de 2023 sigue dando de qué hablar. Después de la detención de Antonio Tejado, cada vez hay más información encima de la mesa y ahora ha visto la luz el inventario completo de los objetos que fueron sustraídos del domicilio de la artista. Además de dinero en efectivo, los atracadores se llevaron anillos, relojes y unos pendientes de alto valor.

María del Monte siempre ha sido prudente. A pesar de que trata muy bien a la prensa, no quiere hacer declaraciones sobre los hechos que tuvieron lugar en su vivienda. Para ella fue una pesadilla y desea llegar hasta el final del asunto cuanto antes. La investigación sigue abierta y los expertos valoran todo lo que le robaron en más de un millón de euros.

Inventario del robo a María del Monte. (Foto: Gtres)

Dentro de la caja fuerte había un total de 14.500 euros y unas exclusivas joyas que la artista solo lucía en ocasiones especiales. Por ejemplo un anillo de brillantes y platino cuyo precio asciende a 10.764, 12 euros o un reloj Hublot valorado en 32.297.

Los atracadores encontraron una pieza muy especial que María del Monte sí se ponía con cierta frecuencia, a pesar de su elevado coste: unos pendientes de brillantes. El precio de esta joya es de 28.704,31 euros.

La colección de relojes de María del Monte

Inventario del robo a María del Monte. (Foto: Gtres)

El programa Fiesta, capitaneado por Emma García, ha publicado el informe completo del botín que se llevaron los atracadores que entraron en casa de María. La cantante es una gran aficionada a los relojes y tenía piezas de coleccionista. Los colaboradores del espacio aseguran que la artista no es ostentosa, de hecho en algunas fotos se puede apreciar que tapa sus joyas. En concreto, se ve cómo oculta un reloj que cuesta más de 17.000 euros.

La tertuliana Amor Romeira ha pedido la palabra para trasladar una información que procede del entorno de Antonio Tejado. Lo primero que ha hecho ha sido aclarar que las únicas víctimas eran María y su mujer, la periodista Inmaculada Casal, pero después ha aportado otra visión.

Inventario del robo a María del Monte. (Foto: Gtres)

«Las únicas víctimas aquí son María del monte Inmaculada Casal, pero voy a dar los datos que tengo. La familia de Antonio se queja de que otra gente esté en libertad, habiendo más pruebas contra ellos. Nada de los objetos que se han robado, se ha encontrado en casa de María». La comentarista ha insistido en que las autoridades no han encontrado las joyas en casa de Antonio Tejado.

María del Monte niega una información importante

Dejando a un lado el robo, hay otro tema que ha terminado salpicando a María del Monte: su supuestos problemas con María José, madre de Antonio Tejado. Hay que recordar que durante unos años María fue su cuñada, pero ¿qué tipo de relación tienen ahora? Del Monte, a través de una información que ha aportado Omar Suárez, ha negado que entre ellas haya tensión.

María José García, madre de Antonio Tejado, en Sevilla. (Foto: Gtres)

«María del Monte e Inmaculada han negado que se lleven mal con la madre de Antonio Tejado y asegura que ellas no han hablado de este tema», ha declarado Omar.

El próximo fin de semana la familia de María celebra una boda. Ni la cantante ni su mujer están invitadas y en un primer momento se dijo que era responsabilidad de la madre de Antonio Tejado, pero no es así. En Fiesta han explicado que la artista no esperaba recibir ninguna invitación porque ya no tiene contacto con esa parte del clan. «Para María no ha sido una sorpresa que no la hayan invitado a la boda. No esperaba la invitación porque no tiene relación con el hermano y tampoco con su sobrina. Ella está tranquila, no se lo ha tomado como una ofensa».