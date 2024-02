Las informaciones en torno al caso de Antonio Tejado no dejan de suceder. El televisivo fue detenido el pasado viernes, 9 de febrero, en Sevilla, junto a otras siete personas y está acusado por formar parte, presuntamente, de una banda organizada dedicada al robo de viviendas en la comarca sevillana del Aljaraf, y de participar en el robo que sufrió su tía, María del Monte, el pasado verano. Este lunes día 12 se sentó ante el juez y, tras no declarar, fue enviado a prisión provisional, comunicada sin fianza. El juez podría considerarle el autor intelectual del asalto a casa de la cantante debido a que cada ladrón tenía un «rol definido».

Antonio Tejado en una imagen de archivo / Gtres

La reacción de Antonio Tejado al ser detenido

Ahora ha salido a la luz cómo fue el comportamiento de Tejado en comisaría una vez fue detenido. Una reacción en el cuartel de la Guardia Civil que necesitó la presencia de facultativos y sanitarios ante el brutal estado de nervios en el que se encontraba. «Se ha hundido, lloraba como un niño, se ha dado cuenta de que no tenía escapatoria y ha tenido que ser atendido», explicó Carlos Quílez en Y ahora Sonsoles. Según el comunicador, es muy delatador que no se justifique ni se defienda y, aunque no se atreve a hablar de un ataque de ansiedad, reconoce que Antonio Tejado se ha dado cuenta al ser detenido que ya no tenía escapatoria.

Antonio Tejado en Sevilla / GTRES

Así se encuentra su madre

El entorno de Antonio Tejado está completamente en shock desde que el pasado fin de semana fuera detenido por su supuesta implicación en el robo de María del Monte. Motivo por el que sus familiares y amigos más cercanos no dan crédito a la situación que están viviendo. Sin duda, una de las personas que lo está pasando peor es su madre y, aunque no ha concedido declaraciones públicas, sí que se sabe cómo se encuentra en estos momentos María José.

Antonio Tejado, en una imagen reciente / Gtres.

Ha sido en Espejo Público donde han revelado los detalles sobre el estado de su madre. Miquel Vals ha asegurado que la decisión de la madre de Tejado en estos momentos es la de «no hacer valoraciones». Por otro lado, según ha revelado Gema López, se ha podido saber que está «destrozada». Asimismo, la periodista ha comentado que María José sí que sería consciente de que su hijo estaba involucrado en algo, pero sin poder imaginar la magnitud de lo que finalmente ha sucedido. Asimismo, López también ha sacado a la luz la petición que la madre del detenido le habría hecho después de enterarse de la detención. Según ha indicado, María José le habría solicitado a su hijo Antonio Tejado que contara «toda la verdad».

Quien también se ha pronunciado haciendo una mención a la madre de Antonio Tejado ha sido Alba Muñoz, la ex mujer de Antonio. «He podido hablar con la madre, es la persona con la que he estado hablando y bueno, pues imagínate, es un momento complicado, muy complicado…», ha dicho en Vamos a ver.