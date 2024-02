La llamativa reacción de Antonio Tejado al robo de María del Monte: todo sobre su estrecha relación

Es la noticia del fin de semana. Antonio Tejado ha sido detenido tras pertenecer presuntamente a una banda criminal que asaltaba casas famosos, entre las que se encuentra la de su tía, María del Monte. La cantante denunció el pasado mes de agosto un robo en su vivienda sevillana, a la cual le siguieron otros celebrities como Sergio Ramos y Pilar Rubio, quienes también experimentaron esta fatídico episodio en la capital hispalense.

Hasta ahora, no se conocían detalles sobre los autores de dicho delito pero, para sorpresa de muchos, según lo trascendido por vía judicial, Antonio Tejado estaría involucrado en lo ocurrido, por lo que este lunes el ex concursante de Supervivientes ha ingresado en prisión provisional junto a cinco detenidos más de la banda. Esta inesperada noticia ha puesto de manifiesto el tipo de relación que han mantenido tía y sobrino a lo largo del tiempo, la cual siempre ha sido conocida por un gran vínculo que ha atravesado por diferentes altibajos.

Maria del Monte y Antonio Tejado durante el velatorio de Jose Luis Martin Berrocal en Sevilla/ Gtres

Cabe destacar que la trayectoria profesional de Antonio Tejado en la pequeña pantalla comenzó de la mano de María del Monte, la cual quiso abrirle la puerta de su programa en Canal Sur La tarde con María, donde trabajó en producción y, posteriormente, dio el gran salto a los canales nacionales de televisión en los que se convirtió en un tertuliano habitual de la programación.

Tras posicionarse como un personaje más del la crónica social del país, Antonio Tejado se ha visto envuelto, en diferentes polémicas personales en las que, en más de una ocasión, ha contado con el apoyo público de su tía, la cual ha dado la cara por él ante las cámaras en repetidos momentos. De hecho, durante su participación en Gran Hermano DÚO, la artista protagonizó una llamada histórica en Sálvame para defender su postura dentro de la casa de Guadalix de la Sierra: «Yo como su tía que soy quiero que sea perfecto, pero de los que estamos aquí, qué levante la mano el primero que se crea perfecto. Mi cariño lo va a tener de, por y para siempre», decía.

Antonio Tejado y María del Monte en el funeral de Juan Carlos Tejado en Sevilla/ Gtres

Dos años después de participar en el reality mencionado, Antonio Tejado y María del Monte se enfrentaron a la muerte de Juan Carlos Tejado, padre del primero y hermano de la segunda. Durante el funeral, tía y sobrino se mantuvieron como un gran apoyo para el otro en un momento muy doloroso que marcó sus vidas para siempre, donde demostraron dejar atrás las discrepancias que en algún momento compartieron públicamente.

La actitud de Antonio Tejado tras conocer el robo ocurrido en la casa de María del Monte

Sin duda, esta estrecha relación puede dar un giro de 180º tras conocerse la supuesta involucración de Antonio Tejado en el robo de la casa de su tía, encargándose supuestamente de la obtención de información de la distribución de la vivienda, rutinas de las víctimas y ubicación de la caja fuerte. Pero lo más llamativo de todo es la actitud que manifestó el joven de 36 años después de lo ocurrido.

Antonio Rossi en el programa ‘Vamos a ver’/ Mediaset

De acuerdo con lo informado desde el plató de Vamos a ver este lunes, el robo se produjo a las 5:00h de la mañana y a las 9:00h llegó Antonio Tejado a la vivienda para preocuparse por su tía y su pareja, calmándolas, hablando con ellas y escuchando el relato de lo que acababa de pasar.

María del Monte, se pronuncia ante la detención de su sobrino

María del Monte en Sevilla/ Gtres

Tras la detención de Antonio Tejado, María del Monte se ha mostrado precavida ante los medios que han seguido sus pasos y, lejos de pronunciarse en exceso, ha dejado entrever que quiere creer en la presunta inocencia de Antonio: «No sé más de lo que sabéis vosotros, yo no he estado al tanto de absolutamente nada, no me han informado de nada. Esperando que la justicia se pronuncie, que es en lo que tenemos que confiar. Yo no soy quién para sospechar de nadie. Yo no sospecho de nadie hasta que un juez diga lo que tenga que decir», sentenciaba.