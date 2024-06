Toñi Moreno confirma el terror de María del Monte e Inmaculada Casal

Toñi Moreno acudió el pasado sábado, 1 de junio, al Teatro Romano, en Mérida, para asistir al concierto que dio Isabel Pantoja. Antes de ver a la tonadillera, la presentadora atendió a los medios de comunicación y habló sobre el delicado entramado en el que se encuentran María del Monte e Inmaculada Casal.

«Son amigas mías, ya lo sabéis. Yo presento un programa por las mañanas en Canal Sur donde no doy ninguna información sobre ellas, aunque luego hable con ellas porque son mis amigas. Ellas están mal, ¿cómo van a estar?», dijo en un primer momento

Toñi Moreno en el Museo Lola Flores. (Foto: Gtres)

Asimismo, la comunicadora insistió en que ambas están «muy bien rodeadas». «Esto no es nuevo. Esto fue en agosto y han pasado un año muy duro. Hombre, los tipos que entraron en su casa están en la calle. Aunque intentan que esto no les condicione la vida y están viajando mucho, están comiendo en sitios ricos e intentando ser feliz porque además se lo merecen. Yo adoro a María y adoro a Inma. La madrina de mi niña es Fabi, una amiga mía de toda la vida, pero María es la madrina artística de mi niña y es familia», aseguró Toñi Moreno, sin querer entrar en detalles, haciendo así gala de su habitual hermetismo.

Toñi Moreno en televisión. (Foto: Gtres)

Inmaculada Casal se sincera

Días antes de las declaraciones de Toñi Moreno, Inmaculada Casal también se pronunció al respecto. El pasado 26 de mayo, la periodista afrontó el último programa de la temporada de Andalucía de tarde, el espacio que presenta en Canal Sur, solo seis días después de que el sobrino de María del Monte y los otros cinco investigados por el robo en la vivienda de la pareja fueran puestos en libertad sin fianza a la espera de juicio. «Yo abría el programa hace un ratito diciéndoles que era un programa difícil, complicado para mí. Difícil porque éste es el último de la temporada. Una temporada que me ha dado muchas alegrías, pero me ha cogido en un momento bajo por el suceso tan horroroso que he sufrido en mi casa», comenzó diciendo.

María del Monte e Inmaculada Casal, visiblemente serias. (Foto: Gtres)

«Yo estoy fastidiada (…). Han sido días difíciles, el programa me ha venido bien porque he pensado en otra cosa. Ha sido algo que no se lo deseo a nadie», añadió. «A mí no me gusta hablar del tema, yo dije desde el primer momento que no iba a aprovechar ni este programa ni ser periodista para hablar del tema y lo único que os puedo decir es que os pongáis en mi lugar. Yo respeto la decisión judicial, yo sabía que iban a salir en libertad con cargos como en cualquier proceso», comentó.



Después de estas declaraciones, Casal aseguró que tenía «miedo». «Ellos saben quién soy, dónde vivo, quién es mi familia, cuándo salgo, a qué hora salgo, a qué hora entro. Por eso les decía yo el otro día a los periodistas yo respeto y quiero daros cariño pero la gente que entró en mi casa venía con unas capuchas yo no sé cómo son, dónde viven, quiénes son sus hermanos, a qué hora comen… Yo he sido una persona siempre muy valiente», confesó, entre lágrimas.

Antonio Tejado, en libertad

El pasado 9 de febrero, Antonio Tejado fue detenido en Sevilla junto a otras cinco personas al estar acusado por formar parte, presuntamente, de una banda organizada dedicada al robo de viviendas en la comarca sevillana del Aljaraf, y de participar en el robo que sufrió su tía, María del Monte, el pasado verano.

Antonio Tejado, en Sevilla. (Foto: Gtres)

Tan solo tres días después se sentó ante el juez y al no declarar fue enviado a prisión provisional, comunicada sin fianza. Fue el pasado 20 de mayo, cuando el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, acordó la puesta en libertad sin fianza del que fuera concursante de Gran Hermano VIP.