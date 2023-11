María del Monte, Toñi Moreno o Francisco Rivera: Sevilla calienta motores para los Grammy Latinos

Sevilla se ha vestido de gala este lunes para acoger la gala El Flamenco es Universal, en la Plaza de España de la ciudad hispalense. Un evento que forma parte del programa de actos previos a los Latin Grammy 2023. La 24ª entrega anual de dichos galardones, cabe recordar, se llevará a cabo el próximo jueves, día 16 de noviembre, en el Centro de Exposiciones y Conferencias FIBES de Sevilla; y honrará las grabaciones publicadas entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de mayo de 2023.

El evento, organizado por Universal Music, una de las tres compañías discográficas más importantes del mundo junto a Sony Music y Warner Music, ha congregado, de esta forma, infinidad de figuras claves en el panorama musical y del flamenco en nuestro país, como José Mercé, Estrella y Kiko Morente, Israel Fernández, Sara Baras o Dorantes, entre otros. Asimismo, ha hecho lo propio con personalidades reconocidas en la crónica social en España y, en algunos casos, también lejos de nuestras fronteras.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo en Sevilla / Gtres

Ejemplo de ello es Eugenia Martínez de Irujo. La menor y única mujer de los seis hijos de Luis Martínez de Irujo y Artázcoz y Cayetana Fitz-James Stuart, XVIIII duquesa de Alba de Tormes; ha acudido a la cita de la mano de su marido, Narcís Rebollo, quien es, precisamente, presidente de la entidad antes citada en España y Portugal. Ataviada con un vestido con aires de lo más flamenco, de lunares blancos sobre un fondo negro, Cayetana se ha mostrado muy emocionada por lo que significa este evento, en cuya organización, según ha desvelado ella misma, ha trabajado «muy duro», su hija en común con Francisco Rivera, Tana.

Y no, el torero tampoco ha querido perderse esta cita. Francisco, que está a punto de alcanzar el medio siglo de vida, ha desfilado por la alfombra roja desplegada expresamente para la ocasión, de lo más sonriente y ajeno, a juzgar por las imágenes, a las numerosas informaciones que surgen en torno a él y, específicamente, la guerra familiar que mantiene con sus hermanos, Kiko y Cayetano Rivera; y sobre el distanciamiento con Julián Contreras. Antonio Cayetano Rivera Ordóñez -su verdadero nombre-, también ha sido uno de los presentes.

Francisco Rivera en un evento en Sevilla / Gtres

Por la misma moqueta han desfilado también, Toñi Moreno, Boris Izaguirre, Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, Pastora Soler, Los Morancos, el un dúo de humoristas formado por los hermanos César Cadaval y Jorge Cadaval; o Inmaculada Casal y María del Monte, quien fue premiada hace escasos días, también en Sevilla, con el lauro Mujer, arte, cultura por sus cerca de cuarenta años de trayectoria profesional además de como cantante, como presentadora y colaboradora de televisión y radio; en la quinta edición de los Premios Universidad Mujer y Empresa: Roma 2023.

David Bisbal, objeto de todas las miradas

Pero si hay alguien que ha copado miradas en la capital andaluza esta noche ha sido David Bisbal, y no por nada que tenga que ver, precisamente, con él. El cantante ha acudido al evento junto a Rosanna Zanetti y, si bien han pasado ya más de dos décadas de su romance con Chenoa, ha sido inevitable para la prensa no preguntarle por la reciente ruptura de la intérprete de Absurda Cenicienta o Soy lo que me das con Miguel Encinas. Aunque la noticia de la separación se conocía este sábado, la pareja llevaría meses sin convivir bajo el mismo techo.