La nueva aventura televisiva de Blanca Romero está dando mucho de que hablar. La actriz cada vez se siente con más confianza y desvela datos que son desconocidos para el gran público. Recientemente ha anunciado que en el pasado mantuvo una historia de amor con Álvaro Muñoz Escassi. La fama de conquistador del jinete no conoce fronteras, por eso los espectadores no están demasiado extrañados. Eso sí, todo el mundo quiere saber cómo acabó esta historia y por qué ha estado tantos años en la sombra.

Blanca Romero es uno de los rostros más cotizados de la crónica social y ha intentado que su vida privada quede al margen de las cámaras, pero no lo ha conseguido. En 2001 se casó con el torero Cayetano Rivera y el matrimonio duró hasta 2004. La separación le situó en una posición complicada porque Romero no quería dar más explicaciones de la cuenta. Siempre ha sido muy celosa de su intimidad, por eso las últimas declaraciones que ha dado han sido recogidas por los medios más importantes.

Blanca Romero en ‘MasterChef’ / TVE

Blanca está participando en un conocido concurso de televisión. Llevaba un tiempo sin participar en ningún proyecto importante y ha admitido que sus últimos años no han sido del todo fáciles. Gracias al último contrato que ha firmado se ha dado cuenta de que no está todo perdido. «Ahora sé que no estoy acabada», ha llegado a decir con lágrimas en los ojos. La artista vive en el campo y reconoce que ha descuidado algunos aspectos que ahora está empezando a retomar.

La confesión de Blanca Romero sobre Álvaro Muñoz Escassi

MasterChef Celebrity está ayudando a Blanca Romero a superar una etapa que no recuerda con demasiado cariño. Uno de sus compañeros le dijo que estaba «muy guapa» y ella se sonrojó. Su actitud sorprendió bastante y después explicó que hacía tiempo que no se sentía así. Pero afortunadamente va ganando confianza poco a poco y hace unas horas ha confesado uno de sus grandes secretos: estuvo con Álvaro Muñoz Escassi.

Álvaro Muñoz Escassi mirando a cámara / GTRES

A sus 47 años, Romero puede presumir de tener una trayectoria plagada de vivencias muy interesantes. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que su romance con el jinete fue hace mucho tiempo. Eso sí, guarda un recuerdo que no ha dudado en compartir con los espectadores de TVE. «Tenía un culo ese hombre y unas patas, que parecía un busto griego», ha empezado diciendo. Lejos de ruborizarse, Escassi ha admitido que el testimonio de su compañera es cierto, de hecho asegura que él llegó a enamorarse.

Álvaro Muñoz Escassi estuvo enamorado

Sin entrar en detalles, Álvaro Muñoz Escassi ha confirmado su romance con Blanca Romero. Sucedió cuando tenían «17 o 18 años» y la actriz le pidió que fuese totalmente discreto porque no quería llamar la atención de nadie. El jinete asegura que llegó a enamorarse de ella y cuando ha hecho esta confesión Blanca le ha preguntado: «Pero, ¿qué te desenamoró, Alvarín?». Escassi, que tiene mucha experiencia respondiendo a cuestiones incómodas, ha eludido el tema mostrando su mejor sonrisa.

La ex mujer de Cayetano Rivera, consciente de que el tema iba a generar interés, ha matizado algunos puntos. «Terminó como tenía que terminar, muy bien. Nos hicimos colegas para toda la vida», explica en el famoso concurso. Y añade: «Yo a Escassi le amenacé. Le dije, ‘como digas algo, te reviento’ y por eso se calló».