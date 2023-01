Susto en el panorama nacional. Apenas seis días después de comenzar el 2023, Socialité anunciaba la ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, pero nada más lejos de la realidad. Según el programa de Telecinco, la pareja de moda habría roto por una presunta infidelidad por parte de la modelo. «María José Suárez y yo hemos roto (…) Había una tercera persona por parte de ella. Estoy muy dolido», el espacio presentado por María Patiño reproducía la conversación con el jinete. Una información totalmente falsa que ha sido desmentida por los protagonistas.

Apenas unos minutos después de que el programa hiciera saltar todas las alarmas, era el gaditano quien se pronunciaba en sus redes sociales para comunicar que era totalmente mentira lo que estaban diciendo de su relación. El jinete compartía en sus historias de Instagram la noticia bajo el título «FALSO», para más tarde publicar una fotografía junto a su amor y su hijo en la que dejaban ver la buena sintonía que les sigue uniendo.

Por si fuera poco, María José Suárez también daba portazo a los rumores con dos stories que no dejaban ugar a dudas. En ellos, la modelo, el jinete y Elías, el hijo que María José tuvo con Jordi Nieto, disfrutan de la cabalgata de Reyes en la Ciudad Condal. Además, la que fuera Miss España dejaban constancia de lo integrado que está el jugador de polo en la familia, tanto que juntos han disfrutado de una tarde familiar en su crepería favorita. Un día mágico que inmortalizaban con varias fotografías, dejando claro que las habladurías sobre su separación son absolutamente mentira.

Tras el desmentido de la pareja, Socialité ha querido rectificar su información y, a través de sus redes sociales, han comunicado el error que han tenido. «ACLARACIÓN: esta mañana hemos dado una información sobre Escassi que es errónea. No ha roto con María José Suárez y ella no le ha sido desleal. Hay una persona que ha estado usurpando la identidad del jinete. Mañana os explicaremos todo en Socialité», han compartido en su cuenta de Twitter, esclareciendo que alguien se habría hecho pasar por el jinete para intentar dinamitar su historia de amor, pero no lo ha conseguido.

Contra viento y marea

La relación entre Escassi y María José saltó a los medios de comunicación hace apenas un año y medio, durante el verano de 2021. Después de 20 años de amistad, daban un paso adelante para comenzar a escribir una historia de amor que parece ir viento en popa. Un romance que comenzó cuando la Miss España regresó a España tras anunciar su separación con Jordi Nieto. Un bombazo informativo que no estuvo exento de polémica, pues el jinete ha sido siempre tachado de bon vivant. Sin embargo, parece que esta relación va en serio, y así lo hacía ver la modelo al poco tiempo de conocerse su romance. «Nos conocíamos desde hace tiempo, sí, pero como amigos. Hace mucho tiempo que nos relacionaron, hace 20 años. Esto ha surgido ahora, a raíz de la separación», decía en una entrevista a corazón abierto. Ahora, completamente enamorados, la pareja está pensando en sellar su amor por todo lo alto. Y es que, aunque siempre han sido reticentes con la idea de pasar por el altar, lo cierto es que cada vez está más cerca el ‘sí, quiero’. «Me gustaría casarme, pero dice no (…) Yo sigo insistiendo», confesó el ex novio de Lara Dibildos. ¿Será el 2023 el año en el que junten sus caminos para siempre?