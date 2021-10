La sonrisa de María José Suárez al hablar de Álvaro Muñoz Escassi

María José Suárez rebosa felicidad. La modelo acudió en la mañana del miércoles a la presentación de la Semana de la Moda de Andalucía, que se celebró en la localidad sevillana de Carmona. Durante el evento, la empresaria abrió su corazón y explicó cómo se encuentra en estos momentos en el terreno personal. Es necesario recordar que el pasado mes de junio se confirmaba la separación de Suárez y Jordi Nieto. Después de seis años de relación y un hijo en común, la pareja tomaba la decisión de continuar sus vidas por caminos separados. De hecho, la ex Miss España, ha rehecho su vida y ha comenzado un romance con Álvaro Muñoz Escassi. Es por eso, que es inevitable que la maniquí no sonría cada vez que es preguntada por el ex de Lara Dibildos.

“Estoy en un buen momento, no me puedo quejar”, decía en un primer momento. “Estamos muy bien”, aseguraba sin querer entrar mucho en detalles, haciendo una vez más, gala de su discreción. Sin embargo, no podía evitar sonreír al escuchar el nombre del jinete. Al ser preguntada sobre si en un futuro llegarían a vivir juntos, María José comentaba que, por el momento, iban a continuar así.

“Ahora mismo es pronto para hablar de eso”, explicaba a los medios de comunicación. Además, la modelo, también recalcaba que mantiene una excelente relación con el padre de su hijo, a quien ha escolarizado en Sevilla. “Estoy encantada porque además vive dos calles más allá de la mía. Entonces, genial”, contaba.

Por otro lado, María José Suárez ha mostrado su emoción al explicar alguno de sus compromisos profesionales relacionados con la moda. Después de algo más de un año con restricciones instauradas por el coronavirus, el sector se va reactivando. “Mi desfile es aquí en Carmona el día 26 y me hace muchísima ilusión porque Carmona es un pueblo al que vengo mucho. Es una maravilla, me encanta. He hecho aquí muchas producciones de fotos para mi web, entonces estoy muy vinculada”, explicaba orgullosa.

“Empiezo ya a trabajar en la línea mía de novia que lanzamos una pequeña pincelada aquí el martes, pero la presentación será más adelante. Estoy de lleno con mi firma y también con cositas que van saliendo como, por ejemplo, trabajos de imagen”, daba a conocer. “También estoy colaborando con varias firmas. La verdad que estoy muy contenta de volver al trabajo de nuevo y de estar en mi país”, añadía. Tras unos meses viviendo en Miami y dos años en República Dominicana, María José Suárez se instalaba en su tierra natal, en su casa de Coria del Río -Sevilla- junto a su hijo, Elías, de tres años.