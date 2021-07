María Jose Suárez aclara los motivos de su divorcio

El pasado mes de junio, se confirmaba la separación de María José Suárez y Jordi Nieto. Tras seis años de relación y un hijo en común, la pareja tomaba la difícil decisión de poner punto y final a su historia de amor. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la modelo y exmiss ha querido aclarar los motivos que les llevaron a tomar caminos separados.

A sus 46 años, la también diseñadora se encuentra en el punto de mira después de protagonizar unas fotografías en actitud cariñosa junto al jinete Álvaro Muñoz Escassi. Unas imágenes que han generado todo tipo de comentarios.

Después de pasar unos meses en Miami y dos años en República Dominicana por los compromisos profesionales de Jordi Nieto, Suárez ha iniciado una nueva etapa en España. La modelo se ha instalado en Coria del Río junto a su hijo, dispuesta a tomar las riendas de su firma de moda, que se ha visto afectada por la pandemia. María José afronta este momento con ilusión y esperanza y mira al futuro con muchas ganas.

En una entrevista a la revista ¡Hola!, la andaluza explica que se encuentra bien, fuerte y tranquila. Reconoce que ya el verano pasado la pareja habló de separarse, pero que no ha sido hasta ahora cuando ha tomado la decisión: “fue el verano pasado cuando hablamos por primera vez de separarnos. Nos dimos un tiempo, me vine a España un mes sola con el niño y, al final, decidimos darnos una nueva oportunidad. Funcionó hasta Semana Santa, que volvimos a estar en crisis y decidimos que lo mejor era separarnos”, asegura.

Aunque no ha dicho cuáles han sido exactamente los motivos por los que han decidido separarse, sí que mantiene que no ha habido terceras personas: “los motivos, obviamente, se quedan entre nosotros dos, pero no ha habido terceras personas y hemos llegado a un acuerdo amistoso que, creo, nos favorece a todos, sobre todo a Elías”. Un acuerdo del que sí que ha mencionado algunos detalles: “es un acuerdo que hemos firmado para el primer año, en el que establecemos un régimen de visitas para que el niño pase tiempo conmigo y también con su padre, con lo cual, como te decía, tendremos que seguir viajando a República Dominicana. Su padre vendrá a España una semana durante un mes y nosotros iremos otra semana al siguiente”, explica.

Pese a que la pareja lleva ya un tiempo separada, por ahora no han firmado el divorcio, que será de mutuo acuerdo: “lo primero es un acuerdo amistoso con demanda de separación. Lleva unos meses hasta que se presenta”, aclara.

La modelo guarda muchos buenos recuerdos de su matrimonio y confirma que entre ellos no ha habido ningún tipo de problema: “me quedo con muchos momentos buenos. ¡Hemos sido muy felices! Tanto el tiempo que estuvimos en Miami con Elías, que apenas tenía cuatros meses, como en estos últimos años entre Punta Cana y España”, sentencia. “Con el tiempo, he aprendido que cuando las cosas se rompen y no tienen solución no valen los reproches. Los dos hemos hecho todo lo posible y lo que estaba en nuestra mano para que esto funcionara. ¿No ha podido ser? ¡Pues hay que seguir adelante! Los reproches no te dejan avanzar. Hay que perdonar o perdonarse… y soltar”, explica.

A día de hoy, sigue manteniendo una buena relación con Jordi: “hablamos a diario y, en estos momentos, nos estamos organizando para volver unos días con Elías en agosto, tal y como hemos acordado en el convenio. No vamos a perder el vínculo con Punta Cana. Mientras su padre viva allí, iremos regularmente”. Sin embargo, no contempla por ahora la posibilidad de una reconciliación: “nadie puede decir nunca que no, pero estamos en un momento en el que nuestra relación será de buenos amigos y de padres de un niño que deben hablar de su hijo”.

Sobre los rumores de romance con Álvaro Muñoz Escassi, Suárez se muestra tranquila: “no es la primera vez que me relacionan con Álvaro, ni, posiblemente, la última. Él no ha tenido absolutamente nada que ver con mi separación. Los motivos los sabemos Jordi y yo. No ha habido terceras personas ni por su parte ni por la mía”.