María José Suárez sorprendía a todos al anunciar, a finales del pasado mes de junio, su separación de Jordi Nieto, padre de su hijo, con quien se había casado hace tres años y medio. Apenas han pasado dos semanas cuando ya en el horizonte asoma un posible nuevo pretendiente. Se trata de un viejo conocido de la crónica social española, Álvaro Muñoz Escassi, expareja de Lara Dibildos.

¿Qué de cierto hay en esto? Los indicios comienza cuando ambos decidieron disfrutar de una cena de lo más íntima en Madrid. Y no solo eso. También han compartido un agradable almuerzo en un local de moda de Sevilla. El jinete y la presentadora mantienen una estupenda amistad desde hace años, pero ahora, hay quien considera que el feeling y la complicidad entre ellos es más que evidente y que incluso puede dar lugar a algo más.

Ante este incremento del interés mediático, María José Suárez prefiere mantenerse discreta. Este lunes, la sevillana ha sido vista saliendo de la estación de tren de Sevilla tras bajarse de un AVE procedente de Madrid. Fue ese el momento en el que pudimos preguntarla por su verdadera relación con Álvaro, pero, como era de esperar, la modelo prefirió guardar silencio y no mediar ni una sola palabra con respecto al tan polémico asunto. Sí aseguró que se conocen desde hace veinticinco años, pero reiteró, en varias ocasiones, que no va a decir “nada de eso”.

La ex Miss España no quiere pronunciar ni una sola palabra sobre su vida privada, al menos de momento: «No, no voy a decir nada de eso, ni voy a hablar de mi separación, ni de Álvaro, ni nada, simplemente yo estoy bien». Se muestra algo ofendida cuando le preguntan sobre lo amigos que son Álvaro Muñoz Escassi y ella: «A Álvaro lo conozco desde hace veinticinco años. ¿Ahora me preguntas si somos amigos?», dice. Cuando se le pregunta si en el futuro su amistad podría desembocar en noviazgo, se muestra tajante: «No voy a decir nada más».

Actualmente, María José Suárez se encuentra viviendo una temporada en Coria del Río, la sevillana localidad que la vio nacer. Reconoce estar muy a gusto con su hijo porque «siempre he vivido aquí. Además, su pequeño se ha aclimatado a la perfección: «Aquí está contento porque está con mi familia, con mis hermanas, con sus primos, con mi madre… así que… «. Hay que recordar que la exmodelo estuvo viviendo una etapa en Punta Cana justo cuando conoció a Jordi Nieto. Una decisión buscando su bienestar profesional pero que hizo mella en su vida personal ya que la distancia con los suyos acabó por ser un escollo insalvable.

De vuelta a nuestro país, la maniquí está centrada en la actividad y promoción de su marca de trajes nupciales y fiesta que lleva su nombre y de la que hace promoción activa en sus redes sociales. Unos diseños que enamoran a la mismísima Paula Echevarría.