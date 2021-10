María José Suárez se encuentra en una nueva etapa de su vida. El pasado mes de junio se confirmaba la separación de la modelo y Jordi Nieto. Después de seis años de relación y un hijo en común, la pareja tomaba la decisión de poner punto final a su historia de amor. La presentadora ha pasado página y ha iniciado un romance con Álvaro Muñoz Escassi y pese a que se publicaron unas imágenes hace unos meses mientras disfrutaban de una idílica escapada en El Caribe, no ha sido hasta ahora cuando ha confirmado que está con el ex de Lara Dibildos.

La ex Miss España ha acudido este jueves a la inauguración de la tiendaPoom de Silvia Moreno. Maria José ha hablado sobre cuáles son sus secreteos de belleza. “En realidad todo, es un conjunto y, sobre todo, la constancia. Es cierto que yo me cuido mucho, no solo con las cremas, sino con el deporte, la alimentación…”, ha contado. Después, ha revelado en qué momento se encuentra en relación a su vida sentimental. “Estoy muy bien, muy contenta”, ha comenzado diciendo con una sonrisa que no ha podido ocultar al ser preguntada por Álvaro Muñoz Escassi.

“Estoy en un momento muy bueno”, ha añadido. Cuando ha sido preguntada por la reportera sobre cómo es Muñoz Escassi en las distancias cortas, María José ha preferido no decir nada. “No voy a entrar en eso”, ha dicho entre risas desviando así el tema que la ha colocado de nuevo en primera plana mediática.

En una entrevista a la revista ¡Hola!, la andaluza explicó que se encuentra bien, fuerte y tranquila. En esas declaraciones confesó que ya el verano pasado tanto ella como Jordi Nieto pensaron en separarse, pero no ha sido hasta hace unos meses cuando llevaron a cabo dicha determinación que ha marcado de nuevo el rumbo de sus vidas. «Fue el verano pasado cuando hablamos por primera vez de separarnos. Nos dimos un tiempo, me vine a España un mes sola con el niño y, al final, decidimos darnos una nueva oportunidad. Funcionó hasta Semana Santa, que volvimos a estar en crisis y decidimos que lo mejor era separarnos”, aseguró al citado medio.

No solo en lo personal ha triunfado, sino que en lo profesional está remontando su negocio tras el varapalo que sufrió debido a la pandemia del coronavirus. “He estado reestructurando un poco mi empresa porque cerramos las dos tiendas que tenía aquí en Madrid y Sevilla. Hemos apostado ahora por el canal online y también hemos acondicionado nuestro taller y hemos habilitado una zona de Atelier. Tenemos muchas citas previas y ahí estamos poco a poco”, ha explicado Suárez.