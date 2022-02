María José Suárez revela cómo va su relación con Álvaro Muñoz Escassi

María José Suárez ha sido una de las grandes protagonistas del pasado fin de semana en el Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), que se ha celebrado Sevilla. La modelo y diseñadora no ha dudado en subirse a la pasarela y lucir algunas de las creaciones de los modistas más importantes de nuestro país especializados en moda flamenca. Acompañada de Álvaro Muñoz Escassi y de su madre, que no han querido perderse el acto, la andaluza se mostró radiante y espectacular con las creaciones con las que desfiló, sobre todo con un gran mantón de Manila a modo de vestido. Una jornada muy especial en la que, sin embargo, uno de los looks que llevó le hizo pasar un mal rato. Durante el photocall, la modelo lució un escotado diseño negro cuya parte superior se desplazaba constantemente, dejando a la vista parte de sus encantos. Suárez, no obstante, se dio cuenta del percance y trató de ponerle remedio sujetado con la mano el tejido para que no se moviera.

Ella misma ha declarado a las cámaras de la agencia Gtres lo mucho que disfruta de este evento, al que lleva acudiendo muchos años: “llevo 27 ediciones. Toda una vida. Una pasarela que nos ha visto crecer como mujeres, como profesionales. No podía faltar y menos después de dos años sin moda flamenca”, ha explicado, en la primera edición que se celebra tras la crisis sanitaria del coronavirus.

A pocas semanas de que comience la Feria de Abril, María José Suárez ha comentado algunas de las creaciones que tiene preparadas para esta cita tan importante: “tenemos una colección cápsula para la Feria de Abril con mucho lunar, mucho volante. Estamos trabajando en ello y creo que va a quedar espectacular”, ha recalcado. La diseñadora ha confirmado que no faltará a la feria y que la veremos vestida de flamenca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de mariajosesuarezoficial (@mariajosesuarezoficial)

El pasado mes de junio, se confirmaba la separación de María José Suárez y Jordi Nieto tras seis años de relación y un hijo en común. Sin embargo, desde hace algunos meses la modelo ha vuelto a sonreír junto al jinete Álvaro Muñoz Escassi, con quien asegura está “muy contenta”. A pesar de que en los últimos años ha vivido fuera de nuestras fronteras, ahora está más centrada en España: “yo no he dejado nunca de venir y de tener presente mis trabajos aquí, pero ahora estoy más encima, más en el día a día”, ha dicho.

Por su parte, Álvaro Muñoz Escassi no ha querido perderse el desfile de la andaluza. El jinete acudió a SIMOF acompañado de la madre de María José, con quien parece que mantiene una excelente relación. Escassi se ha deshecho en halagos hacia la sevillana: “muy bien, espectacular, estamos muy bien”, ha dicho. Álvaro ha confirmado que han disfrutado recientemente en la nieve y que acudirán a la Feria de Abril: “de verdad”, ha sentenciado.