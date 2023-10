Cayetano Rivera, en la fiesta de Vargas Llosa: «Siempre se echa de menos a Isabel Preysler»

Cayetano Rivera ha sido uno más entre los 45o ilustres invitados que Mario Vargas Llosa ha reunido en su tradicional fiesta de comienzo del otoño que sirve como autohomenaje. El Nobel ha convocado a una gran cantidad de rostros del mundo de la cultura, la política y el entretenimiento en la finca El Jaral de la Mira, en San Lorenzo de El Escorial. Eso sí, previo pago de 1.000 euros por el cubierto, una cifra que ya el año pasada recibió muchas críticas. Además del ex de Isabel Preysler y sus tres hijos, han comparecido personalidades como: Cayetana Álvarez de Toledo y Esperanza Aguirre, los escritores Félix de Azúa o Javier Cercas, el ex presidente de México, Felipe Calderón, Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española.

Cayetano Rivera, en la fiesta de Vargas Llosa / Gtres

El hijo de Carmen Ordóñez ha sido uno de los que ha encontrado un momento para pararse a hablar con los medios de comunicación. Está viviendo un momento de lo más dulce. Está completamente enamorado de María Cerqueira, junto a quien quema etapas a pasos agigantados pero sin precipitarse. Además, se está recuperando de una inoportuna lesión en la muñeca derecha que le obligó a pasar por el quirófano y que le ha tenido apartado de los ruedos.

Pese a no poder torear en la fiesta de Vargas Llosa por segundo año consecutivo -en 2022 fue por la lluvia- Cayetano se mostró «encantado de estar disfrutando de esta fiesta y colaborando». Sobre su dolencia, asegura que «estoy más recuperado, ya sin escayola. La semana que viene espero empezar la rehabilitación y a partir de ahí volveré cuando pueda». Cayetano también encontró el momento para valorar a su hermano Francisco Rivera como torero: «No hace falta que lo defina yo. Es un torero de raza, con mucho orgullo y ahí esta su trayectoria en el toreo».

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa en un evento / Gtres

Cayetano Rivera dejó unas picantes declaraciones cuando le preguntaron si se notaba la falta de Isabel Preysler en esta fiesta, tras su ruptura con Mario Vargas Llosa: «Claro que sí, es una gran señora a la que tengo mucho cariño y siempre disfruto mucho de su compañía». Declaraciones elegantes pero que a la par resultan anecdóticas.

A todo buen torero le persigue siempre la sombra de cuándo decidirá aparcar su profesión, sobre todo cuando va cumpliendo años. En el caso de Cayetano, no da la espalda a la realidad, aunque todavía le quede cuerda para rato: «Claro que se piensa en la retirada. Es inevitable pensar que cada vez está más cerca. Es difícil predecir con tiempo de antelación, es algo momentáneo que tiene que llamarte en ese momento y tomar la decisión. Pero los años pasan». No obstante, el hermano de Kiko Rivera asegura que «tengo más proyectos en mi vida que me ilusionan y la llevo en la medida de lo que puedo, pero la etapa de torero en activo tendrá que terminar en algún momento. Pero hay más vida».

Cayetano Rivera, toreando/ Gtres

Por último, reconoce que está «en uno de los mejores momentos de mi vida, tengo salud que es lo importante». Eso sí, esboza una gran sonrisa picarona antes de marcharse cuando le preguntan si tiene planes de aumentar la familia junto a María Cerqueira, después de que esta asegurase en Portugal que «me encantan los niños y me encantaría tener más».