Desde Carlos V e Isabel de Portugal, hacía tiempo que una pareja entre un español y una portuguesa no causaba tanto revuelo. María Cerqueira Gomes y Cayetano Rivera cumplen este otoño su primer año de amor y el saldo no podría ser más positivo. A la pareja parece no importarle los 700 km que les separan y hacen todo por verse. Ronda, Oporto, Lisboa o Venecia han sido algunos de los destinos donde se les ha visto durante estos meses. También en el Algarve, donde han pasado buena parte de su verano, siempre y cuando sus agendas se lo han permitido.

Su relación va en serio y con el viento a favor, tanto que ya suenan rumores de maternidad. En Portugal ha sido uno de los temas más hablados en la última semana. La presentadora portuguesa admitió hace unos días en su propio programa, En Familia de la TVI, que le gustaría tener más hijos, y desde su entorno no lo descartan. LOOK da todas las claves sobre las intenciones de la comunicadora.

Las declaraciones sorprendieron a todos. María es siempre muy reservada con su vida privada e, incluso, cuando su compañero, el presentador Ruben Rua, le hace alguna broma sobre su relación, se muestra esquiva e incómoda. Por ello ha llamado tanto la atención su contestación al ser preguntada por la maternidad: «Me encantan los niños y me encantaría tener más». La revista lusa TV MAIS se hizo eco del momento y habló con el entorno de la comunicadora que confirmaba sus intenciones: «Es muy niñera y le he escuchado decir algunas veces que le gustaría ir a por el tercero -es madre de dos hijos, Kika y João-. María e Cayetano están muy bien, se entienden muy bien; ella se siente plena a su lado y siente que él respeta su espacio». Solo el futuro dirá, pero lo cierto es que la relación está, a día de hoy, más que afianzada.

Agendas sincronizadas para verse entre semana

El torero y la presentadora hacen mucho y de todo por verse. Actualmente, María presenta dos programas en la cadena portuguesa TVI: En Familia y Conta-me, un espacio de entrevistas. Su agenda no es fácil pero, por lo general, está libre de domingo a jueves. Cayetano, cuando torea, tampoco lo tiene fácil, pero entre semana suele tener la agenda más despejada. Sus escapadas suelen darse entre semana. Muchas veces se cogen un vuelo last minute a cualquier destino europeo, aunque en verano ha primado el sur de la península, en concreto la zona de Cádiz y Quinta do Lago en el Algarve. Este último ha sido testigo esta misma semana de su último encuentro. María y Cayetano han aprovechado una tregua en las lluvias y han quedado en el sur de Portugal, ya sin paparazzis. Lisboa ya está engullida en la reentré y los fotógrafos ya han dicho adiós a las zonas estivales. Momento perfecto para que la pareja disfrute su amor lejos de miradas indiscretas.