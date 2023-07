Lucía Rivera ha vuelto a convertirse en noticia por un motivo relacionado con Eva González. Ha vuelto a hablar de la presentadora. A pesar de haber usado un tono distinto, le ha lanzado un dardo que está dando mucho de qué hablar. Lo primero que ha hecho ha sido explicar qué relación mantiene con Kika Cerqueira, la hija de la nueva novia de su padre. Asegura que para ella es como «una hermana» y ha dado muchos detalles.

Lucía Rivera sabe cómo funcionan los medios de comunicación y ha intentado ser prudente al hablar de María Cerqueira. La novia de Cayetano Rivera es un rostro conocido en Portugal, así que todo lo relacionado con ella también genera interés. Lucía tiene una opinión muy favorable sobre María. «Es una mujer increíble, alucinante. Me sorprendió», comenta al respecto.

Lucía Rivera con su hermanastra / GTRES

El dardo de Lucía Rivera a Eva González

María Cerqueira ha logrado ganarse la confianza de la hija de Cayetano Rivera, algo que Eva González tardó bastante en conseguir. Siempre se rumoreó que mantenían una relación bastante fría y el tiempo confirmó esta teoría. Lucía dio unas declaraciones y dejó claro que Eva, según su punto de vista, no había sido demasiado cariñosa.

La joven reflexionó sobre su pasado y llegó a una conclusión que no dejó en buen lugar a Eva González . «He comprendido que todos, hasta la ya exmujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido». Ahora ha vuelto a hablar de ella en la presentación que ha organizado una firma de gafas para publicitar sus nuevos productos.

Lucía ha reconocido que su relación con Eva «es más cercana», pero no ha dejado de lanzar una indirecta. Piensa que su padre no debería casarse con María Cerqueira porque todas las historias pueden acabarse y después vienen los problemas. Ese es el dardo que le ha dedicado a su antigua madrastra. Eva se casó con Cayetano Rivera en 2015 y estuvieron siete años juntos, sin contar lo que llevaban de relación. El tiempo les ha separado, por eso Lucía cree que su padre no debería casarse con María Cerqueira. Piensa que no es un paso necesario.

Eva González posando para la prensa / GTRES

Lucía Rivera confirma su opinión sobre María Cerqueira

Lucía, a pesar de que considere innecesario que María se case con su padre, le acepta en la familia y asegura que está encantada con ella. «No tengo una mala palabra que decir sobre ella». También tiene mucho que ver que ha congeniado muy bien con Kika, hija de la portuguesa.

La hija de Cayetano reconoce que cuando descubrió que su padre tenía novia sospechó lo peor, pero afortunadamente su temor terminó cayendo en saco roto. «Todos sabemos que da un poco de miedo cuando una persona nueva entra en tu familia. A mí me dio bastante miedo, pero la conocí y dije: ‘¡Qué tranquilidad!’».

Cayetano Rivera toreando / Gtres

El apoyo a María no es lo que más ha llamado la atención porque es algo que se llevaba un tiempo rumoreando. Lo curioso es que ha aprovechado para lanzar un dardo a Eva González, a pesar de que ya han solucionados sus diferencias. Cuando habla de su hermano, el hijo de Eva, dice: «Eva es un cañón y mi padre es otro cañón, pues imagínate lo que va a salir de ahí». Sin embargo, ha recordado que la presentadora, después de casarse con Cayetano, ha terminado separándose de él. Por eso cree que el matrimonio no es un paso necesario.