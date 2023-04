La discreción es algo que siempre ha acompañado a Cayetano Rivera en todo a lo relacionado con su vida sentimental. De esta manera, ha procurado mantenerse en un discreto segundo plano. Sin embargo, su hija Lucía Rivera confirmaba hace unos días lo que ya era un secreto a voces y es su separación con Eva González.

«Y, aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya ex mujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido cada uno de ellos. Son personas extraordinarias con sus habilidades y sus torpezas. Son seres únicos e insustituibles», reza el texto de Nada es lo que parece de la hija de Blanca Romero

Recientemente, se le ha relacionado con una conocida presentadora portuguesa, María Cerqueira, con quien ya ha tenido varios encuentros. El último lo ha destapado la revista Diez Minutos en su último número. De nuevo, la que parece ser una de las parejas del momento ha pasado unos días en Sevilla. Así lo muestra el citado medio en un reportaje en el que han sido vistos repostando gasolina. Aunque no han hecho declaraciones sobre su presunta historia de amor, lo cierto es que es común ya verles juntos disfrutando de su tiempo libre.

¿Dónde vive María?

María vive en Portugal, donde presenta un talent show con mucho éxito. Fue precisamente durante una entrevista que data en el 2019 cuando conoció al torero con el que mantiene un vínculo de lo más cercano. Tiene 39 años y dos hijos, Francisca, de 20 años, fruto de su relación con el piloto de coches Gonzalo Gomes y Joao, de 6 años, hijo del empresario Antonio Miguel Cardoso.

¿Qué opina Eva González?

Eva González, que también es de lo más cauta con su vida privada, ha optado por la misma línea que siempre y el silencio es la base de sus últimas apariciones. En sus últimas publicaciones, la presentadora ha compartido algunos momentos que vive durante los numerosos compromisos profesionales que tiene, haciendo así un sutil cortina de humo al encontrarse en primera plana mediática.

Sin ir más lejos, parece que la comunicadora se ha tomado unos días libres con motivo de la Semana Santa, ya que las últimas imágenes así lo demuestran. Está disfrutando de los suyos mientra aprovecha las buenas temperaturas que está haciendo estos días en gran parte del territorio natural.

Por otro lado, hace unos días compartió uno de los momentos más felices de su vida, cuando se convirtió en Miss España. «Hoy hace 20 años de este momento. Siempre me sentiré orgullosa de haber sido Miss España porque, gracias a ello, ese mismo año empecé a trabajar en televisión y descubrí la profesión que me apasiona. Desde entonces, gracias a vosotros y a toda la gente que ha creído en mi a lo largo de este camino, no he parado de trabajar. No puedo dejar de nombrar a mi querida @monica_romerot mi fiel amiga, mi mitad. Te quiero amiga», escribió en un post.