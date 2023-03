Los rumores que apuntan a que Cayetano Rivera podría tener una nueva ilusión suenan cada vez más fuerza. Al parecer, la mujer que habría conquistado el corazón del torero sería María Cerqueira, un rostro muy conocido en la televisión portuguesa y desconocida -hasta ahora- en nuestro país. Y la última pista de su paradero la sitúa en Madrid.

Ha sido ella misma quien ha compartido su última escapada en las redes sociales. «¡Gracias, Madrid!», ha escrito junto a un carrusel de fotos en el que aparece acompañada de dos amigos, pero ni rastro del torero. Sea como fuere, lo que está claro es que cada vez está más cerca del que podría ser su nuevo amor, aunque ninguno de los dos lo haya confirmado por el momento. De Cayetano Rivera no hay señales en el universo 2.0.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Cerqueira Gomes (@maria_cerqueira_gomes)

Quien sí ha dado detalles de esta nueva etapa para el diestro ha sido su hija, Lucía Rivera. La joven acaba de publicar su propio libro, una obra literaria en la que no solo narra su mala experiencia en el amor, sino también cómo era su relación con la ex pareja de su padre, Eva González. «Sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehizo su vida con una mujer quien, al principio, para disgusto solo disimuló su desagrado hacia mí», se puede leer. Además, la joven habla por primera vez de un divorcio, algo que nunca ha sido confirmado por los protagonistas.

Unas palabras que llegan justo en el momento en el que ha sonado con fuerza el romance de Cayetano Rivera con María Cerqueira. Pero no todo queda ahí, sino que la joven, tal y como adelantamos desde Look hace unas semanas, sigue a la portuguesa en las redes sociales, le da like a sus publicaciones e, incluso le comenta con muestras de cariño que se escapan de la relación que tuvo con la presentadora de La Voz. Asimismo, Lucía le ha dado unfollow a la ex pareja de su padre, dejando claro que esa puerta se ha cerrado para siempre.

Un comienzo controvertido

Esta presunta historia de amor de la que no se conocen más detalles, podría haber empezado justo después de que Cayetano y Eva separasen sus caminos. Sin embargo, la presentadora portuguesa conoció al torero mucho antes, concretamente en 2019. El diestro viajó a Lisboa para participar en un homenaje a Joaquim Bastinhas y aprovechó la oportunidad para ser entrevistado por la periodista, tal y como ella misma dejó constancia en su cuenta de Instagram. Como contamos en exclusiva desde Look, la química entre ellos fue instantánea, aunque todo quedó en una amistad. Hoy, los medios de comunicación apuntan a que el torero habría encontrado de nuevo la felicidad de la mano de María, pero solo son conjeturas que el tiempo resolverá. Por el momento, lo que sí se sabe es que la periodista portuguesa ya está dentro de la vida de Lucía y, probablemente de la del diestro también. ¿Estamos ante la nueva pareja del año? Habrá que esperar.