Lucía Rivera confirma el divorcio de Cayetano Rivera y Eva González en su libro

Lucía Rivera ha dado un paso al frente, probablemente, uno de los más importantes de su vida. A través de su libro, al que ha titulado como Nada es lo que parece, ha narrado cómo es su vida, pero también ha confirmado lo que ya era un secreto a voces, el divorcio de su padre, Cayetano Rivera y Eva González.

Textualmente se puede leer en uno de los fragmentos del libro, en el capítulo 3, llamado Familia, cómo Lucía tilda como la ex mujer de su padre a la presentadora. «Y, aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya ex mujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido cada uno de ellos. Son personas extraordinarias con sus habilidades y sus torpezas. Son seres únicos e insustituibles», reza el texto.

Con estas palabras, la maniquí afirma de su puño y letra que el torero y la comunicadora ya han dado portazo a su historia de amor. Algo que no han hecho los protagonistas de esta historia, haciendo, una vez más, gala de su habitual discreción en todo lo relacionado con su esfera privada.

De hecho, recientemente se ha relacionado a Cayetano con una presentadora portuguesa María Cerqueira Gomes. Dato que trascendió el pasado 8 de marzo en la revista Semana. La comunicadora, que ya conocía previamente al torero (desde hacía 4 años aproximadamente), cumplirá 40 el próximo mes de mayo y se dejó ver por Sevilla junto al hijo de Carmina Ordóñez.

La publicación destacó que María no durmió en el domicilio de Cayetano Rivera, sino en un céntrico hotel de la capital hispalense. Aunque ninguna de las partes ha dado un paso al frente sobre qué tipo de relación tienen, lo cierto es que hay muy buena sintonía entre ellos.

La relación de Lucía Rivera y María Cerqueira

Llegados a este punto, llama especial atención un detalle que, desde luego no ha pasado desapercibido. Si bien la relación entre Lucía Rivera y Eva González no ha sido especialmente cercana, parece ser que sí que lo es con María Cerqueira.

Ambas mujeres se siguen en las redes socieles y, de vez en cuando, se dan like a las publicaciones que comparten con sus seguidores. Esto no ocurre con la presentadora de La Voz y la modelo, que tampoco tienen ningún tipo de vínculo en el llamado universo 2.0.

Así vivió el divorcio de sus padres Lucía Rivera

En septiembre de 1998 nació Lucía Rivera y tres años más tarde, su madre, Blanca Romero, se casó con Cayetano Rivera, quien la adoptó legalmente. El divorcio se hizo efectivo en 2004, lo que provocó que la relación se fue enfriando con ella.

«Dicen que el divorcio de mis padres me hizo sufrir mucho. Sin embargo, yo no lo recuerdo. Dicen que cuando veía las maletas de mi padre en la puerta las metía corriendo de nuevo en casa. Se divorciaron al poco de casarse, así que yo no tendría más de seis años. Quizás mi mente ha decidido borrarlo para asimilar todo aquello», confiesa en su libro Lucía Rivera sobre el episodio del divorcio de sus padres.

Lucía también hace hincapié en que es consciente de que su padre «luchó» por ella. «Y como era de esperar, rehízo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, solo disimuló su agrado hacia mí. Supe que se casaban por la cotilla de mi profesora particular de matemáticas», narra con todo lujo de detalles sobre uno de los episodios que más le han marcado en su vida. Dada la repercusión de estas confesiones, LOOK se ha puesto en contacto con los protagonistas de esta noticia, pero sin éxito.