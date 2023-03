Cayetano Rivera vuelve a ser protagonista de la actualidad después de la publicación de un comentado reportaje fotográfico en la revista Semana junto a una bella presentadora portuguesa durante un encuentro de varios días en Sevilla. María Cerqueira Gomes, una absoluta desconocida en España pero una estrella en Portugal, se convertía así en tiempo récord en la mujer más buscada por los medios españoles tras conocerse algunos detalles de esta especial amistad entre ambos. Como se ha podido saber, Cerqueira es presentadora de televisión en la cadena TVI, la segunda más vista del país vecino. Es guapa, de buena familia y, desde octubre de 2022, está soltera. Sin embargo, quien crea que la comunicadora es una recién llegada a la vida del torero, se equivoca. LOOK ha podido conocer en exclusiva detalles inéditos del comienzo de esta buena sintonía entre ambos que se remonta a varios años atrás y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy.

28 de mayo del 2019. Cayetano Rivera debuta en la emblemática plaza de toros de Lisboa ‘Campo Pequeno’. María había dado el salto recientemente a la televisión nacional portuguesa tras unos años en Porto Canal, la cadena local de Oporto, para ponerse al frente de las mañanas de la TVI junto al maestro televisivo Manuel Luís Goucha, el presentador favorito de los lusos desde hace tres décadas. Muy vinculado a la tauromaquia, el comunicador de Coimbra decidía que su copresentadora fuese a hacerle una entrevista a Rivera Ordoñez. La química en el set fue instantánea. María y Cayetano congeniaron de inmediato y, al finalizar la entrevista, se hicieron una foto juntos que hoy cobra todo el protagonismo, además de intercambiarse los números de teléfono.

Por aquel entonces, la televisiva estaba recién separada del gran amor de su vida, el presidente del Vitoria de Guimarães Futebol Club y padre de su hijo pequeño. Cayetano a su vez, estaría inmerso en una profunda crisis con Eva González. Sin embargo, en aquel momento las cosas no fueron a más. Fuentes cercanas a la presentadora aclaran que «en aquel momento congeniaron, se dieron los contactos, pero nada más. Es un disparate creer que hay una relación desde entonces, ¡que no se equivoque nadie!». En la misma línea, se pronunció la presentadora Maya de la cadena CMTV en la noche de este miércoles: «Es verdad que se conocieron en el 2019. Fue por trabajo, pero en ese momento no pasó nada más. Maria es una chica muy guapa, con mucha clase, legal. No es la causante de la ruptura de Eva y Cayetano», aclara, desmarcándose de la idea que pueda confirmar que haya algo más entre ambos.

Mucho ha llovido desde ese 28 de mayo de 2019. Cayetano y Eva superaron su crisis matrimonial y María volvió a los brazos de su ex pareja, Antonio Miguel Cardoso. No obstante, los dos amigos jamás perdieron el contacto. «Es obvio que han mantenido el contacto. No es la primera vez que María visita Sevilla y se ve con el torero, como ha visto a otros amigos más también», nos cuenta una empresaria sevillana muy vinculada a Portugal que conoce a ambos.

La prensa portuguesa da por hecho el romance

La noticia ha caído como una auténtica bomba en el país vecino. Como siempre, la cadena CMTV tomó la delantera y en su late night Jornal da Meia Noite se hicieron eco del tema aportando nuevos datos: «La amistad, y repetimos, la amistad, no es de ahora. Incluso Lucía Rivera, hija del torero, que nunca fue especialmente cercana a Eva González, ya sigue, sin embargo, a María Cerqueira Gomes. Esto es un dato a tener en cuenta». Desde la propria TVI, cadena donde trabaja la presentadora y ex modelo, Cláudio Ramos, el nuevo conductor de las mañanas, habló largo y tendido del tema: «Llevo años soñando con este hombre. Qué guapo! Que ojos! María, aprovecha, hija mía, que nunca sabemos lo que nos deparará el futuro». Romance o amistad, solo el tiempo lo dirá.