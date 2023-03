La distendida reaparición de Lucía Rivera tras hacer pública su relación con Eva González

Más allá de su trayectoria como modelo, Lucía Rivera ha llevado a cabo un movimiento profesional dotado de un gran significado. La hija de Cayetano Rivera ha publicado un libro, Nada es lo que parece, en el que ha hablado sin reparo sobre las luces y las sombras de su vida, entre las que están sus problemas desde el nacimiento, pasando por el maltrato de dos de sus novios hasta llegar al escaso vínculo que ha mantenido con la que fuera esposa de su progenitor mientras ellos estuvieron casados.

A lo largo de su relato, la joven ha abierto su corazón como nunca antes a la hora de hablar sobre algunos asuntos de su día a día, los cuales no han dejado a nadie indiferente. Unos temas que han causado cierta controversia y de los que, sin embargo, la influencer se siente orgullosa al haber podido tener oportunidad de expresar su parecer sin titubeos. Es por ello que, en las últimas horas, Lucía ha reaparecido a la salida de las instalaciones de Antena 3, donde un sinfín de medios de comunicación aguardaban su llegada como agua de mayo para preguntarle sobre algunas polémicas que han generado sus palabras, especialmente con Eva González. Algo a lo que Rivera respondía únicamente asegurando que «está muy bien» y dando «muchas gracias» a todos los reporteros que se estaban preocupando por su estado anímico tras todo lo acontecido.

No obstante, Lucía ha preferido mantenerse en silencio cuando los profesionales de la comunicación han hecho referencia a las declaraciones que dedicaba en su obra a la maestra de ceremonias de La Voz, dejando entrever que «al principio, para su disgusto, solo disimuló su desagrado» hacia la joven: «Aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya ex mujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido», escribía la protagonista del libro mencionado. Algo que prefería no comentar la ex del torero, que daba la bienvenida a la primavera a través de sus redes sociales con una imagen muy especial: «Arrancando la primavera con una sonrisa y con un look fresquito para los primeros rayos de sol. Como siempre, no podían faltar mis Pikolinos para ir cómoda. ¡Feliz miércoles a todos!», comenzaba escribiendo, para después querer desear la mayor de las suertes a Vicky Martín Berrocal por el estreno de su nuevo libro, La felicidad ni tiene talla ni tiene edad, a quien espera que le vaya genial en esta nueva etapa literaria: «Querida amiga, acabo de terminar tu libro y lo hago con una sonrisa… Gracias por abrirte en canal de esta manera. Ahora todo el mundo tiene la suerte de conocer un poco más a la persona con la que llevo años riendo, llorando y compartiendo tantos momentos bonitos… mi amiga», zanjaba. Una postura totalmente diferente a la que ha tenido con respecto a la publicación de la hija de su ex, de la que no ha opinado al respecto.