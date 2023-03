Así ha celebrado Vicky Martín Berrocal su cincuenta cumpleaños

Vicky Martín Berrocal sopló este sábado las velas de su cincuenta cumpleaños consagrada como una de las diseñadoras de moda más importantes de nuestro país. Sin fallar a la tradición, la andaluza lo celebró por todo lo alto en compañía de sus familiares y amigos más allegados, en un fiestón en el restaurante Charrúa de Madrid, en el barrio de Justicia de la capital madrileña.

La diseñadora apareció ante las cámaras allí congregadas, del brazo de su hija en común con Manuel Díaz El Cordobés (54), Alba Díaz (23), y enfundada en un total look dorado que suponía el toque de color al dress code de la velada, que era específicamente cocktail black.

Entre los invitados a la fiesta se encontraban Marta Sánchez (56), Eugenia Martínez de Irujo (54), Boris Izaguirre (57) o Elena Tablada (42), que lució un traje de chaqueta negro con detalles de pedrería en la americana. «Voy a celebrar a una mujerona», expresó de camino al evento a través de sus redes sociales.

Asimismo, también se dejaron ver por allí Antonio Carmona (57) y su mujer, Mariola Orellana (59), que no dudaron en sacar su guitarra y amenizar la velada; así como Jedet, que desde que viera la luz que fue una de las denunciantes de las presuntas agresiones sexuales durante la fiesta posterior a la última edición de los Premios Feroz, no ha querido mostrarse demasiado públicamente. «Ojala nunca nadie tenga que sufrir ningún tipo de acoso. Ojalá esto sirva para que muchas más personas se animen a hablar y a denunciar. Valiente quien dice la verdad, aún sabiendo que puede perder su calma», expresó días después.

Para la ocasión, la interprete de Veneno optó por un vestido de cuerpo ceñido negro que combinó con unas botas altas del mismo color y una chaqueta efecto piel. «Es una mujer a la que admiro mucho, la quiero mucho y la considero mi amiga. Es muy importante para mí estar aquí hoy. Todo lo que se propone lo cumple y lo supera con creces, y estoy segura de que todo lo que quiera a hacer en su vida va a servir para dar ejemplo porque es inspiradora, es maravillosa y yo la amo», dijo a su llegada sobre la cumpleañera.

Vicky Martín Berrocal se encuentra en unos de sus mejores momentos personales y profesionales. Pues acaba de publicar su nuevo libro La felicidad ni tiene talla ni tiene edad (HarperCollin Ibérica), donde da su particular receta «para buscar tu felicidad»: «jugar con las cartas que la vida te ha repartido y quererte como te mereces». «¿Alguna vez has estado acomplejada por tu cuerpo? ¿Por tu edad? ¿Por tu talla? ¿Has sentido el peso social por estar soltera o no tener hijos? ¿Esto te ha hecho estar insatisfecha con tu vida? Este libro te enseñará a no juzgarte, aceptarte como realmente eres y conseguir tu mejor versión», detalla la editorial.

El relato de Vicky Martín Berrocal deja traslucir el proceso que la diseñadora ha seguido tras descubrir en 2021, en los resultados de una analítica que le realizaron tras haber superado la Covid-19, que padecía obesidad. «No fui consciente hasta que me afectó, no podía levantarme del sofá y me ahogaba subiendo una escalera. Aquello era un descontrol absoluto. No era capaz de cruzar las piernas. La báscula ha sido un problema en mi vida, una lucha constante», confiesa en el libro, que está disponible en las librerías desde el pasado 1 de marzo.