Pablo Rivero es uno del 10% del total de población española -según el estudio de seroprevalencia- que ha pasado el coronavirus. Su caso ha sido bastante angustioso porque tuvo que alargar su confinamiento más de la cuenta al dar positivo durante un mes. Tanto es así que apenas le hemos podido ver en ningún ‘photocall’ de presentación de alguna película, citas a las que nunca suele faltar. Con motivo de la presentación del film ‘Renaceres’, el actor de ‘Cuéntame cómo pasó’ nos relata su experiencia.

Él no lo dudó y fue uno de los primeros en confinarse porque veía venir la situación: «Yo he tenido la suerte de que en mi entorno muy poca gente se ha puesto muy mala, conozco muy pocos fallecimientos, y nada, encerrándome en casa. De hecho, yo me confiné antes, se veía venir. Lo pasé en casa, en familia, aprovechando el tiempo que otras veces no se tiene para estar en familia, aproveché para escribir y avanzar una novela nueva porque nunca tengo tantos meses del tirón, y bueno, sobre todo con un malestar constante. Creo que no he visto más periódicos y más noticias nunca, mucha incertidumbre, como todos, muy preocupado, y luego con mucha pena por lo que se está viviendo, a nivel, la situación que hay para muchas familias», nos cuenta.

Pablo Rivero ha vivido en sus carnes lo que significa seguir dando positivo varias veces y tener que alargar así el confinamiento: «Yo he estado muy nervioso, y he sido muy estricto. Yo ahora, en el parking, soy de los que doy al botón y me echo el gel, en ese nivel. También te digo, yo lo he pasado, o sea que por mucha precaución que tengas…», dice.

Su caso fue el de otra mucha gente que vive con angustia el contagio y que se siente algo desabastecido: «Yo en agosto me hicieron una PCR para reincorporarme a la serie, y salía que yo tenía anticuerpos y que lo había pasado. Tuve un día que me dijeron que había tenido una insolación, porque tuve mucha fiebre alta en cuatro horas y luego nada. Esto fue en agosto, pues a mediados de septiembre lo pillé otra vez, que es una cosa muy extraña. Se supone que tenía anticuerpos, pero que no podían contar como reinfectado, aunque lo primero es que no me hicieron ni puto casi nadie en general, pero cuando insistía me decían que podía ser otro tipo de COVID no sé qué, pero bueno, mando este mensaje para que la gente que lo ha pasado, no se confíe».

No hay duda de que el 2020 ha sido un año para olvidar. Por eso, Pablo Rivero tiene muy claro qué le pide al 2021: «Yo creo que salud para todos y una situación óptima de una calidad mínima de vida, que la gente este tranquila, no se frustre y que los trabajos se vayan produciendo y que todos estemos bien y no enfrentados».

La valentía de Pablo Rivero

Hermético como pocos, Pablo Rivero ha sido muy elogiado en las últimas semanas tras abrirse a sus seguidores. El intérprete de Toni Alcántara decidió colgar una foto en su Instagram para presentar a su novio y a su hijo: «No es ningún pecado», decía.

«Sabéis que no soy muy dado a publicar fotos de mi vida privada, sobre todo por mantener a mis seres queridos al margen del rollo que es la exposición mediática. Esto no implica que haya mantenido en secreto mi vida familiar. Ni mucho menos, no puedo estar más orgulloso de ella. En casa somos tres chicos y no podemos ser más afortunados por la familia que formamos y por la gente maravillosa que tenemos a nuestro lado. Respeto, intimidad y felicidad para todos ❤️🙏 #suertelamia», escribía en su tablón.

Pablo Rivero es uno de los muchos abanderados que tiene el colectivo LGTBI y al actor no le tiembla el pulso a la hora de denunciar las agresiones transfóbicas que varios homosexuales sufren. ¡Bravo!