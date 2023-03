Vicky Martín Berrocal cumplirá este sábado las velas de su cincuenta cumpleaños consagrada como una de las diseñadoras de moda más importantes de nuestro país. Se espera que la andaluza lo celebre con sus familiares y amigos más allegados y repita, por qué no, el fiestón que organizó el año pasado en un reconocido local de Madrid, al que acudieron otras celebridades como Paula Echevarría (45), Esther Cañadas (46), Macarena Rey, Tamara Falcó (41) o Elena Hernández, entre otras.

La empresaria se encuentra en unos de sus mejores momentos personales y profesionales. Pues acaba de publicar su nuevo libro La felicidad ni tiene talla ni tiene edad (HarperCollin Ibérica), donde da su particular receta «para buscar tu felicidad»: «jugar con las cartas que la vida te ha repartido y quererte como te mereces». «¿Alguna vez has estado acomplejada por tu cuerpo? ¿Por tu edad? ¿Por tu talla? ¿Has sentido el peso social por estar soltera o no tener hijos? ¿Esto te ha hecho estar insatisfecha con tu vida? Este libro te enseñará a no juzgarte, aceptarte como realmente eres y conseguir tu mejor versión», detalla la editorial.

El relato de Vicky Martín Berrocal deja traslucir el proceso que la diseñadora ha seguido tras descubrir en 2021, en los resultados de una analítica que le realizaron tras haber superado la Covid-19, que padecía obesidad. «No fui consciente hasta que me afectó, no podía levantarme del sofá y me ahogaba subiendo una escalera. Aquello era un descontrol absoluto. No era capaz de cruzar las piernas. La báscula ha sido un problema en mi vida, una lucha constante», contó. «He llorado cuando me he mirado al espejo, me he sentido muy insegura, he tenido complejos», confiesa por su parte en el libro, que está disponible en las librerías desde el pasado 1 de marzo.

Ponerse en manos de profesionales permitió a la empresaria perder 20 kilos en menos de doce meses. Pasó de 96 a 72 kilos y, además, se sometió a una operación de reducción de pecho y fue cómplice del bisturí para hacerse pequeños retoques estéticos, como una rinoplastia, un aumento de labios o la inyección de bótox en el entrecejo, patas de gallo y en la frente, según apunta el periódico El Mundo.

Vicky comenzó su andadura profesional como representante del mundo taurino, aunque pronto quiso hacerse un hueco en la industria de la moda. Comenzó entonces a vestir a celebridades nacionales e internacionales de la talla de Penélope Cruz (48), Nicole Scherzinger (44) o Uma Thurman (52), entre otras; fiel a su estilo, eso sí, flamenco. Por su labor, la diseñadora obtuvo en 2015, el Premio Escaparate, que anualmente reúne a numerosos rostros conocidos y amigos de la revista Escaparate y premia la excelencia en distintas categorías o a aquellas personas que por lo que representan, son socialmente un icono aspiracional para el resto de la sociedad.

En lo sentimental, no se le conoce actualmente ninguna pareja. La última fue el portugués Joao Viegas, con quien estuvo saliendo durante tres años y de quien, en el programa de Julia Otero en TVE esta misma semana, ha desvelado que ha sido su gran amor. «El día que conocí a Joao, fíjate con 46 años, fue el día en el que conocí el amor, el de verdad. Un amor sano, entero, sin dramas. Tuve que esperar 46 años para vivirlo de esa forma», expresó. Sobre el que fue su marido y padre de su hija Alba (23), Manuel Díaz El Cordobés (54) dijo que «no se puede comparar el amor a los 20 que a los 50. Manuel es el hombre más importante de mi vida, me casé con él, he tenido una hija, a día de hoy es amigo mío, lo quiero. Pero Joao es quien me enseñó el amor de otra manera, de una forma más sana. Lo viví de otra forma».