María Pombo ha pasado por el quirófano para operarse del pecho. Lejos de lo que el titular podría hacer intuir a muchos, la que fuera concursante de Mask Singer se ha reducido la talla. Algo que llevaba mucho tiempo deseando y que ya había compartido con su comunidad de seguidores.

«Mis chicos, todo súper bien, gracias por preguntar… La reducción de pecho tan deseada por fin ha ocurrido esta mañana. Os contaré todo pronto, que hoy me cuesta abrir los ojos del sueño y estoy algo incómoda. Os quiero mucho». Con estas palabras la influencer anunciaba a sus followers que por fin se había realizado la cirugía que llevaba tiempo posponiendo. Una operación que María siempre había querido hacerse y de la que ha hablado en todo momento con naturalidad, explicando lo incómoda que se sentía con su talla de pecho, la que sentía desproporcionada con el resto de su cuerpo.

Su marido, Pablo Castellano, ha sido el encargado de dar el parte de María tras su primera noche después de la operación, y lo ha hecho a través de la misma red social con un vídeo en el que ‘Meri’, como la llama su entorno más cercano, aparece sentada en una silla contando que se siente hinchada pero muy satisfecha.

María no había dado ninguna pista en sus redes sociales de que su paso por el quirófano era inminente. De hecho, el pasado fin de semana disfrutó del cumpleaños de su hermana Marta como una más. Una prueba de lo tranquila que estaba ante su operación y de lo muy masticada que tenía la decisión.

Esta no es la primera vez que María se somete a una cirugía estética. La más famosa de las Pombo ha compartido en múltiples ocasiones que hace años que empezó a retocarse la nariz. La primera vez fue por inseguridades físicas pero también por problemas de respiración, y así lo contó ella misma. «A los nueve años me rompí la nariz por primera vez en unos coches de coche y luego a los 13 me la volví a romper en una piscina. Me tiré de cabeza y al salir mi perro Leo se tiró encima y me aplastó la nariz por completo. Eso hizo que se me desviara el tabique a más no poder», contó María. «A los 23 años decido operarme por primera vez, después de muchos años de inseguridades y de respirar mal. A esa operación voy con muchísimo miedo. Yo ya tenía medio millón de seguidores en Instagram y todo lo que hiciese tenía la necesidad de compartirlo con vosotros, entonces íbais a verlo. Al cirujano le dije que no quería que mi gesto cambiara, que no quería la típica nariz perfecta de Barbie… Fui con muchas exigencias y claramente la nariz que me quedó no era ni mucho menos perfecta, pero yo estaba feliz porque estaba más recta, respiraba perfectamente, no me sangraba…».

A pesar de aquello, su nariz fue cambiando tiempo después de la operación por lo que, tras mucho pensarlo y después de conocer a un cirujano que le animó a volver a operarse, María se sometió a una nueva cirugía, siendo esta segunda vez con fines únicamente estéticos.