Gymkana, barbacoa y muchas risas: todos los detalles de la fiesta de cumpleaños de Marta Pombo

Los sueños de la infancia a veces se cumplen, y si no que se lo digan a Marta Pombo. La influencer soñaba con una fiesta por su 30 cumpleaños por todo lo alto, y aunque lo cierto es que quería que el grupo ABBA fuera el gran protagonista, el destino ha preferido que su tercera década de vida fuera celebrada con todos sus seres queridos y con un festejo al más puro estilo de una boda en el que no han faltado los buenos momentos, y cómo no, los recuerdos para la posteridad y para las redes sociales.

La hermana de María Pombo hizo de su Instagram su blog más personal para ir publicando cómo iba sucediendo el día de su 30 cumpleaños: “Están aquí todos mis amigos, una barra de cervezas, por allí una barbacoa… Es el planazo del siglo”, explicaba la joven en una storie grabada desde El Mentidero de la Villa, uno de los restaurantes más famosos de Madrid con un gran patio interior en el que Marta y sus seres queridos han disfrutado de lo lindo. Además, el enclave contaba con un equipo de catering que preparó al momento varios kilos de carne y verduras asadas para los más sanos, como bien contaba la joven a través de distintos vídeos.

Pero no todo iba a ser comer, y teniendo en cuenta los muchos invitados que había presentes en el evento se multiplicaban las ideas y los planes a realizar, entre ellos una divertidísima gymkana compuesta por varios juegos de lo más conocidos entre los que estaban el salto a la pata coja, los hula-hoops, o la pelota. Además, también estuvieron jugando a “Furor”, un juego que consiste en que, a raíz de una palabra en concreto, varios equipos recuerden la letra de algunas canciones y las reciten para dejar a los rivales sin opciones.

Aunque fueron muchos los invitados que acudieron a la cita más especial de Marta Pombo, sin duda destacó la presencia de una de ellas. La abuela de las hermanas Pombo no quiso perderse el evento para celebrar con su nieta un día tan especial, e indudablemente se convirtió en la gran protagonista del cumpleaños al animarse a participar en todas y cada una de las actividades que la influencer proponía. También estuvo allí presente Victoria Federica, a quien a través de los vídeos de la cumpleañera hemos podido ver disfrutando mucho de su recién estrenada etapa como creadora de contenido en Instagram.

Lo más sorprendente fue la escasa actividad que María mantuvo a lo largo de la tarde del sábado. La esposa de Pablo Castellano intenta mantener al tanto de todos sus movimientos a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram, aunque ha sido esta misma mañana cuando la empresaria ha confirmado que ayer prefirió dejar el móvil apartado para disfrutar plenamente de la compañía de sus más allegados y especialmente de su hermana, que ya ha grabado el día de ayer en su corazón y en su retina para siempre.