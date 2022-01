Cuando Carla Vigo cumplió la mayoría de edad y su imagen comenzó a ocupar minutos de televisión y páginas de revistas quiso hacer de la discreción su bandera. Pero el paso del tiempo y el hecho de que se siguiera mencionando su nombre hablase ella o no han ido cambiando el carácter de la prima de la princesa Leonor, que a fecha de hoy afronta todas las polémicas utilizando su perfil de Instagram como atril desde el que hablar.

Hace solo unas horas y tras buscar su propio nombre en Google para conocer qué es lo que se dice de ella, la hija de la fallecida Erika Ortiz ha querido poner de manifiesto las diferencias que ha encontrado entre el trato que recibe ella y el que recibe Victoria Federica. Sobre el papel, sus vínculos con la Familia Real, que son el motivo inicial de su popularidad, son los mismos, pero Carla ve claras diferencias en la manera en la que algunos interpretan los movimientos de una y otra.

«Estaba mirando noticias porque de vez en cuando me gusta saber qué clase de noticias hay sobre mí, que por suerte cada vez hay más sobre mi trabajo, y me he encontrado con una bastante curiosa en la que se cuestiona por qué a mí por juntarme con Amor Romeira se me ha criticado y a ella se le ha insultado pero a Victoria (Federica) cuando se juntó con Omar Montes no se le dijo nada e incluso se le aplaudía. Y he llegado a la conclusión de que si yo fuese la que se juntase con Omar y Victoria la que se juntase con Amor sería igual porque el problema no es que alguien de la familia se junte con gente que va a realities, el problema es que lo haga yo. Y sinceramente no entiendo por qué. No tiene ningún sentido la verdad. Conclusión de todo esto: sois la ostia a veces, de verdad que yo hay cosas que no entiendo. Vivir y dejad vivir».

Tras compartir esta reflexión, Carla Vigo abría una caja de respuestas para que sus seguidores pudieran contestar a su reflexión y después de que uno de ellos asegurase que la sobrina de Letizia tenía razón y que era algo que nunca se había parado a pensar, ella iba un paso más y pasaba a comparar también a su novio con el de la prima de sus primas.

«Y tanto que es verdad, pero con todo. Por ejemplo a Álvaro (su novio) la gente le llama interesado porque sí, pero a Jorge (Bárcenas, novio de Victoria Federica) no le dicen nada. ¿Alguien me podría explicar el por qué? Porque de verdad que no lo entiendo».