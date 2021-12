Carla Vigo está viviendo uno de los mejores momentos de los últimos tiempos. A sus 21 años recién cumplidos, la sobrina de la Reina Letizia no solo se encuentra volcada en su profesión de actriz, sino que, a nivel personal, está muy feliz con su pareja. Hace algunas semanas, Vigo debutaba en la obra teatral Yerma de la mano de Rafael Amargo, que ha sido uno de los grandes apoyos para la nieta de Paloma Rocasolano pero además, Carla continúa formándose para conseguir cumplir su sueño de convertirse en una gran actriz.

No obstante, siempre que puede, la joven aprovecha para interactuar con sus seguidores, que cada vez son más. Esta semana, coincidiendo con los días festivos, la sobrina de la Reina Letizia decidió abrir una ronda de preguntas a través de las redes sociales para que sus seguidores pudieran interactuar con ella y hablar de aquellas cuestiones que más les interesaban.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla (@carla.intense)

Es habitual que la joven no tenga reparos en comentar sus gustos, aficiones o proyectos, pero hay otros temas sobre los que prefiere no tratar, como los relacionados con su familia, especialmente cuando alguien le hace algún comentario sobre doña Letizia o sobre sus primas. Sin embargo, esta vez, Carla se ha mostrado más sincera y abierta que nunca y ha respondido a cuestiones sobre las que no suele hablar.

Una de las preguntas ha versado sobre lo que echa de menos de su infancia. Una cuestión a la que Carla no ha dudado en responder que echa mucho de menos a su madre. En relación a esto, uno de sus seguidores le preguntó qué recuerdos guardaba de ella, pero la joven respondió “que por desgracia, muy poquitos”. Otro de los fans desconocía la trágica historia de Érika Ortiz y preguntó a Carla qué le pasaba a su mami: “se murió cuando yo tenía seis años”, contestó ella. Lo que sí ha dado es algunos consejos para sobrellevar la pérdida de un ser querido: “no se supera, aprendes a vivir con ello y se tarda mucho”, ha dicho.

La sobrina de la Reina no suele entrar en detalles sobre su vida privada, pero sí ha dicho que se va a reunir con su familia de cara a la Navidad y que, en un futuro le gustaría convertirse en madre. A este respecto, tiene muy claro los nombres que querría ponerle a sus hijos: Érika y Ares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla (@carla.intense)

Sobre su profesión como actriz, Carla Vigo ha dicho que “cree que es algo que se lleva dentro” y ha asegurado que prefiere el teatro a otro tipo de formatos. La joven ha declarado además que su novio es su mayor fan, aunque también ha contado con el apoyo de su familia en esta decisión. No hay que olvidar además que recientemente dedicó una publicación a su bisabuela, Menchu Álvarez del Valle, en la que recalcaba que siempre había recibido su cariño y apoyo en su decisión de ser actriz.