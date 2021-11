Corría el mes de febrero cuando Marta Pombo preocupó a todos sus seguidores al anunciar un retiro indefinido de las redes sociales tras serle diagnosticada depresión. Estaba viviendo uno de sus peores momentos personales, motivado en gran parte por su separación matrimonial de Luis Giménez. Poco a poco empezó una recuperación que se confirmó el pasado verano, cuando se supo que tenía una nueva ilusión.

La influencer prefirió no dar demasiados detalles acerca del hombre que le había conquistado. Se limitó a subir una foto suya a una storie y poco más. Muy recuperada de sus problemas de salud, atiende a la agencia Gtres para contar cómo ha vivido ese proceso y cómo se siente de fuerte en estos momentos. También habla de Luis Zamalloa, el odontólogo que le ha traído mucha estabilidad a su corazón después de su fracaso matrimonial. Marta también comenta cómo ve a su hermana, María, a la que le diagnosticaron esclerosis múltiple, así como a su sobrino, Martín, al que adora. Todo ello durante su asistencia a un acto organizado en Madrid por un conocido grupo de panadería.

Lo primero que deja claro es que está «de maravilla». Atrás quedan esos tiempos de sufrimiento. Aprovechando que el evento era de alimentación, Pombo ha querido resaltar la importancia de la nutrición y su incidencia en la salud mental: «La verdad que sí, que además es el cómputo de todo, de cuidar de todo. Es cuando realmente te empiezas a encontrar mejor. Cuidar tu cabeza, cuidar tu cuerpo, que va a ser tu templo para toda la vida, es súper importante la alimentación».

Sobre su estado actual, Marta Pombo destaca que «estoy en un momento muy tranquila. Estoy valorando lo que es estar bien. No necesito que me pasen cosas muy buenas todo el rato para decir que estoy bien. Entonces estoy poniendo en la balanza todo (…) yo soy de hacer las cosas muy cómo me salen. Si hay que aprender en un futuro cosas nuevas se aprenderán, pero lo importante es vivir, vivir el momento y ser y saber gestionarlo lo mejor posible», destaca.

Uno de los grandes responsables del buen momento que está atravesando Marta es su nuevo novio, aunque nada habría sido posible sin su propio esfuerzo: «Bueno, al final el papel principal lo tuve yo. Él aparecido en un momento en el que me transmitió mucha tranquilidad y mucha paz, pero el motor he sido yo», dice.

Marta Pombo está muy unida a su sobrino Martín. Era inevitable preguntarle por sus planes de maternidad. Los tiene claros pero no quiere correr: «A mí me gustaría tener una familia, cuantos más mejor. Bueno, todo lo que se pueda, pero con calma. No hay ningún tipo de prisa». Por último, también habló de cómo lleva su hermana la esclerosis múltiple: «La verdad es que está muy bien. Gracias a Dios, la a medicina va avanzando cada día más. No es como cuando se la detectaron a mi madre, pero también tenemos ese gran ejemplo que es mi madre, de cómo ha sabido llevar la enfermedad. Entonces, muy bien, está muy bien», concluye.