Marta Pombo presenta a su nueva ilusión en Instagram

Marta Pombo se encuentra en uno de sus mejores momentos. La influencer está disfrutando al máximo de estas vacaciones, aprovechando para recargar las pilas en compañía de sus seres queridos, sobre todo de su hermana María, sus padres y su sobrino Martín, que se ha convertido en el gran protagonista de la familia. Sin embargo, Marta no duda en dedicar siempre que puede un rato a sus seguidores, con quienes comparte detalles de su día a día y mantiene conversaciones a través de la red.

La última de ellas ha tenido que ver con los cambios que la hermana de María Pombo ha experimentado en el último año. Y que no han pasado muchos meses desde que Marta confirmara su separación de Luis Giménez, con quien contrajo matrimonio en una bonita ceremonia en Cantabria en septiembre de 2019 después de varios años de relación.

La pareja decidía romper sin dar muchos detalles en torno a los motivos de este punto y aparte, aunque sí confirmaban que había sido una decisión tomada de mutuo acuerdo: “no se trata ni de un enfado, ni de una rabieta ni nada de eso, se trata de buscar la felicidad, una felicidad que a día de hoy no éramos capaces de darnos. Ha sido de mutuo acuerdo y lo hemos hecho por el bien de los dos, porque no nos estábamos haciendo bien. Yo le quiero y es una persona muy importante para mí, pero necesitamos un respiro», explicaba la hermana de María Pombo poniendo fin a varios meses de rumores que apuntaban en esta dirección.

Ahora parece que Marta ha encontrado la felicidad de nuevo junto a un joven del que no ha querido dar más detalles, pero de quien ha compartido una imagen en su perfil de Instagram, a través de los stories. Ante las preguntas de sus seguidores, Marta, de 29 años ha confesado que tiene nueva pareja. Este joven acudió con ella a la reciente boda de Lucía Bárcena y Marco Juncadella, pero por ahora no se sabe mucho más: «¡tiempo al tiempo! De momento estoy disfrutando del lujo que supone la privacidad», ha escrito sobre un vídeo en el que aparece con su nuevo novio.

No ha sido este el único tema del que ha hablado Marta con sus seguidores. La influencer ha comentado con total naturalidad que ha tenido algunos problemas de ansiedad y que le favorece mucho hacer ejercicios de respiración controlada: «estoy bien, la verdad. Para como he estado, considero, que a pesar de no estar al cien por cien estoy súper bien. Con un poco de ansiedad por días, pero controlada y bien. Aún estoy intentando ser quien quiero ser y no quien esperan que sea», ha dicho.

Uno de sus seguidores le ha preguntado si está embarazada, ya que en los últimos meses ha aumentado algo de peso. Sin embargo, Marta lo ha negado de forma categórica: «no. Solo he engordado ocho kilos y he aumentado un par de tallas». Parece que, por ahora, la maternidad no entra en sus planes.