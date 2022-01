Las cinco localizaciones más instagrameables de Madrid

El universo 2.0 nos ha atrapado por completo. Allá donde vayamos llevamos con nosotros nuestro accesorio favorito: nuestro teléfono movil. Compartimos nuestro dia a dia a traves de las redes sociales, los lugares que visitamos, que comemos, lugares de ensueño y desde Look te vamos a mostrar cinco localizaciones para que tus followers no paren de preguntarte cómo llegar. Si vives en Madrid o tienes pensado desplazarte a la capital no puedes pasar por alto estos sitios que tanta magia desprenden.

Rosi la loca

Rosi la loca, restaurante situado en la calle de Cádiz, justo al lado de la Puerta del Sol. Desde luego lo encontrarás a la primera porque su entrada es de lo mas llamativa. Desde el momento en el que llegas la experiencia comienza a sumar, pero sin lugar a dudas, cuando entra, ,tus ojos no pararán de mirar hacia todos los lados. La extravagancia hecha lujo. Así es Rosi la Loca, el local de moda de Madrid y uno de los mas instagrameables. No solo la decoración te atrapará, sino sus platos y sus maravillosis cockteles que se sirven en vasos que desde luego, no dejan indiferente a nadie.

Bel Mondo

Si quieres disfrutar de una buena pasta en un lugar sacado de cuento, Bel Mondo es tu restaurante. Se encuentra en la calle de Velázquez. Nada más entrar los neones y una gran escalera barroca te llevarán a la zona del restaurante que se divide en salon y terraza. Por supuesto, la segunda opción es mas idílica.

Villa Capri

Pertenece al mismo grupo que Bel Mondo y te trasladará a la mismísima Costa Amalfitana, pero realmente el local está en la calle de Hortaleza de Madrid. Ponte tus mejores galas y disfruta de la verdadera cocina italiana en un local en el que te podrás fotografiar en cada rincón.

Salvado Bachiller

Bloom by Salvador Bachiller. Como si estuvieras en un bosque encantado. Situado en la calle Alberto Aguilera 54. Una romántica propuesta que no olvidarás jamás. Un oasis floral en el que te sentirás tan cómodo que no querrás marcharte, pues además puedes degustar su deliciosa gastronomía.

Terraza Riu en Plaza España

En plena Plaza España encontramos una de las terrazas más impactantes de la capital. Azotea famosa por su extensa cristalera (no apta para personas con vértigo) en la que podrás disfrutar de unas vistas maravillosas de Madrid. Cuenta también con un bar llamado Eden en el poder picotear algo desde las alturas.