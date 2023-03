David Bustamante (40) compartía este sábado con su más de un millón de seguidores una triste noticia. «Roto de dolor», el cantante comunicaba la muerte de su abuela con un emotivo vídeo de ambos. «Aquí sin saberlo me dedicaste tu última sonrisa, me miraste con el amor de siempre. Hoy estoy roto de dolor (…) Sin ti este mundo es mucho peor, por que eras la bondad personificada ¡Te amo Güela! Y siempre te llevaré en lo más profundo de mi corazón. Descansa en Paz que bien te lo has ganado», escribía.

La publicación, rápidamente acumuló cientos de likes y comentarios dando el pésame al que fuera concursante de Operación Triunfo. Pero hubo uno en concreto, que no pasó desapercibido a ojos de nadie: el de Paula Echevarría (45), que no dudó en arropar al cántabro, demostrando así, y una vez más, que ambos mantienen una muy buena relación. «Una de las mejores personas que he conocido en mi vida», señalaba la actriz y modelo española escribía junto al emoji del corazón roto.

Paula Echevarría y David Bustamante se conocieron en el años 2005, en un hotel de Lanzarote y, desde entonces, la suya fue una relación veloz. Al año siguiente se dieron el Sí, quiero en una ceremonia que tuvo lugar en la Basílica de Santa María la Real de Covadonga, en Asturias, tierra natal de la actriz. Tras dos años de matrimonio, la pareja dio la bienvenida a su única hija en común, Daniella (14).

En abril de 2017, tras varios meses de especulaciones, hacían oficial su ruptura. «Habiendo transcurrido 14 meses desde que se puso fin a la convivencia, queremos comunicar con el fin de terminar con cualquier tipo de especulación, que hemos firmado el acuerdo de divorcio. Queremos aclarar que es una decisión muy inmediata, tomada de mutuo acuerdo y desde el cariño y respeto que nos tenemos. Rogamos encarecidamente a todos los medios de comunicación respeto tanto por nosotros como por nuestras familias y muy en especial por nuestra hija», rezaba el comunicado emitido.

Lo cierto es que en los últimos años, ambos han aclarado en numerosas entrevistas que siguen llevándose bien. Sin ir más lejos, en el primer acto público al que acudió Paula tras dar a luz a Miguel Torres Jr., el hijo de la modelo fruto de su relación actual con el ex futbolista Miguel Torres, la asturiana expresó que «David y yo tenemos mucho temperamento. Por su puesto que hemos tenido nuestras diferencias, pero nunca nos hemos llevado mal. A día de hoy no tengo ningún roce con él».

Por su parte, Bustamante, en esta misma línea, señalaba que no van a dejar de quererse nunca, aunque sus caminos hayan tomado rumbos distintos. «Paula y yo nos hemos querido mucho, ahora tenemos distintas parejas pero no vamos a dejar de querernos por eso. Nos llevamos increíblemente bien. Además, estoy feliz de ver a mi niña tan ilusionada con su nuevo hermanito», explicaba.

En la actualidad, David Bustamante mantiene una relación con la bicampeona de España, bronce en los campeonatos de Europa y finalista de los campeonatos mundiales de baile, Yana Olina (35), a quien conoció durante su paso por el programa Bailando con las estrellas de RTVE. La pareja celebrará el próximo verano su quinto aniversario.