Paula Echevarría muestra su barriga cuatro días después de dar a luz

No ha pasado aún una semana desde que Paula Echevarría y Miguel Torres se convertían en padres de su primer hijo en común y la pareja está que no cabe en sí de la alegría. Hace unos días, la actriz y el exfutbolista recibían el alta hospitalaria y volvían a casa, donde la hija de la asturiana, Daniella, fruto de su matrimonio con David Bustamante, podía conocer a su hermano pequeño, al que tantísimas ganas tenía de ver. Un momento entrañable e irrepetible que la actriz no dudó en compartir en su cuenta de Instagram, red social que ha convertido en el álbum de su maternidad. Desde este domingo, Paula no ha dejado de mostrar detalles de estos primeros días de vida de Miguel, como se llama el niño.

Tras enseñar esos primeros momentos: la primera imagen familiar, el encuentro de los hermanos o la primera siesta entre padre e hijo, este jueves Paula Echevarría se ha dedicado un post a ella misma. La actriz se ha unido a otras mamás que han enseñado cómo ha cambiado su cuerpo tras dar a luz sin reparos ni complejos ha mostrado cómo está su barriga cuatro días después de dar a luz a Miguel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)



Sentada en el sofá de su casa, Paula se ha grabado desde arriba para mostrar su cuerpo cuando no ha pasado ni una semana del parto. «Si el bebé ya está fuera… ¿qué hay ahí dentro aún? 😅🤷🏻‍♀️», pregunta con un toque de humor, añadiendo una opción nada descabellada, «¿será la felicidad que ocupa lugar? 😊❤». Como muchas mamás famosas antes que ella, como Tania Llasera, Elena Tablada o Sara Sálamo, la protagonista de ‘Ola de crímenes’ ha querido mostrar una parte menos visible de la maternidad, la del postparto, en la que es totalmente normal que el cuerpo continúe con barriguita durante un tiempo.

Un proceso, el del postparto, que ha querido naturalizar, añadiendo que todos los cuerpos son diferentes y que cada mamá puede tener o no barriga. «Me gustaría aclarar que esta es MI REALIDAD, que mi cuerpo es así y reacciona así (ya me ocurrió con el postparto de Daniella)…», explica a continuación, «pero otra mujer que al día siguiente de dar a luz no tenga tripa también es real… Cada cuerpo es un mundo y ninguna es mejor ni peor! ¡Ánimo a todas las mamis!❤», termina la intérprete.

Como ella misma desveló hace unos días, durante este embarazo ha engordado 25 kilos, una gran cantidad que, sin embargo, no le preocupa. Su cuerpo reacciona de esa manera a los embarazos y sabe solo es cuestión de tiempo volver a recuperar la figura, pues lo más importante es su bebé. Pese a todo, lo cierto es que Paula se ha cuidado mucho durante estos últimos nueve meses, como lleva haciendo años, ha cuidado su alimentación y ha hecho deporte que ha ido adaptando al crecimiento del bebé.

Pero ahora no es tiempo de preocuparse por el físico, sino de disfrutar de la llegada del nuevo miembro de la familia, que ha conquistado a todos en apenas unos días.