Paula Echevarría desvela cuántos kilos ha engordado en este embarazo

Hace ya varias semanas que Paula Echevarría está disfrutando de la cuenta atrás más emocionante de su vida, la de la llegada de su segundo hijo. Un bebé al que está deseando conocer y para cuya llegada ya lo tiene todo preparado. Gracias a sus redes sociales, sabemos que ya tiene lista la habitación del pequeño Miguel, como van a llamar al niño, que hereda así el nombre su padre, Miguel Torres, también que ha tenido algún que otro antojo y que, pese a su gran tripita sigue siendo todo un icono de moda a seguir.

Pese a ser muy discreta en lo que se refiere a su vida privada, Paula ha compartido algunos detalles bonitos de su embarazo, como la evolución en el tamaño del niño o las rutinas de belleza y deportivas que está siguiendo para cuidar más que nunca su salud, por dentro y por fuera.

Aunque no ha especificado la fecha en la que sale de cuentas, lo cierto es que tiene que estar a la vuelta de la esquina. De hecho, en una de sus últimas publicaciones ha mostrado el estado actual de su rostro, mucho más redondo que de costumbre. «Ahora mismo se puede decir que ‘tengo mucha cara’ 🤪 ¡Feliz domingo de ramos y de cambio horario!», ha comentado divertida junto a un video en el que se ve que sí, que tiene la cara un poco hinchada, algo muy normal en las últimas etapas del embarazo. A pesar de esto, lo cierto es que Paula Echevarría está muy guapa y es que, como se suele decir, las mujeres potencian su belleza durante el embarazo.

Así se lo han hecho saber con sus comentarios seguidores y rostros conocidos como Chenoa, Amaia Montero, India Martínez, Edurne o Madame de Rosa, que ha señalado que tiene «cara de bebé». En medio de agradecimientos y palabras de cariño, Echevarría ha hecho una confesión, los kilos que ha engordado durante esta última etapa de su vida. Ha sido como respuesta a la también actriz Natalia Verbeke, que le decía que parecía que tuviera «15 años». «Es lo que tiene plantarse 25 kilos en 9 meses… ¡No hay relleno ni bótox que lo mejore! 😂😂😂😂», le ha contestado con un toque de humor.

Paula sabe mucho lo que significa cuidarse y desde hace años practica deporte de manera habitual, se somete a tratamientos de belleza y lleva una alimentación muy sana. Unas rutinas que ha mantenido durante el embarazo, como ha dejado evidente en estas últimas semanas. Sin embargo, cada cuerpo es un mundo y ella ya ha asumido que el suyo tiene tendencia a engordar cuando está embarazada. Como explicó en otra publicación, «haga lo que haga» no ha podido evitar esta subida de kilos.

Sobre este tema habló también en un reciente entrevista para ‘In Style’, en la que confesó que es una de esas embarazadas «que engorda» y que está «tremenda». «Hay mujeres que no, que se quedan como un hueso de aceituna, y yo no soy así», dijo. Esto no es algo nuevo para la protagonista de ‘Velvet’, que cuando estaba embarazada de su primera hija, Daniella, que ahora tiene 12 años, ganó 21 kilos. Una cifra que ha superado en esta ocasión y eso que ahora se cuida mucho más que en aquel primer embarazo, «en este practico ejercicio 4 o 5 días a la semana y me hago mis tratamientos para la retención de líquidos», desveló a la publicación, donde también contó a modo de anécdota que debido a su «descomunal» barriga aquello que «cae al suelo deja de existir».