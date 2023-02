El plan ideado por Manuel Benítez ‘El Cordobés’ para recuperar el tiempo perdido con sus hijos

Durante este mismo mediodía, Sevilla se ha vestido de gala para ser el escenario perfecto de una jornada muy especial. Y es que, en el Teatro de la Maestranza se ha hecho entrega de las medallas de Andalucía. Una condecoración de lo más especial que ha sido entregada a rostros conocidos de la talla de Manuel Benítez El Cordobés, torero que está viviendo uno de los momentos más felices de su vida después de haberse reconciliado con su hijo, Manuel Díaz.

Como no podía ser de otra manera, los medios de comunicación se han acercado al diestro para que éste les desvele algunos detalles sobre cómo se siente al haber sido premiado por su tierra natal en una situación tan favorecedora para él: «Estoy muy emocionado con todo. Estoy tan contento por mi medalla, y por haber llevado a Andalucía por todos sitios…», comenzaba explicando, visiblemente emocionado por el galardón, aunque sin apartar la mirada de dos de los hijos con los que a día de hoy guarda más relación, probablemente por el vínculo con el mundo del toreo que les une. Estos no son otros que Julio Benítez y Manuel Díaz, con quienes el de Palma del Río ya tiene planes pendientes: «Algún día tendremos hasta un festival, pero todavía no porque tenemos que tener contactos en las plazas», desvelaba, dejando entrever que ya han hablado de llevar a cabo alguna actividad relacionada con el ámbito del toreo. No obstante, Manuel Benítez ha preferido no dar detalles hasta que la idea esté más encarrilada y segura: «Bueno, vamos a ver cómo me encuentro yo también», zanjaba, llevándose el dedo hacia la boca en señal de silencio: «No lo sé, me tengo que preparar, pero llegará el momento», admitía contundente.

Por otro lado, y teniendo en cuenta que el Día del Padre está a la vuelta de la esquina, Manuel Díaz no ha querido dejar pasar la oportunidad de confesar que él y sus hijos han previsto recuperar el tiempo perdido: «Creo que algo haremos, comeremos juntos o yo que sé», señalaba entre risas, aclarando así que en sus planes está el de pasar el 19 de marzo junto a Julio y Manuel por lo menos, además de sus nietos.

Cabe destacar que en este día tan especial para su trayectoria vital no ha estado solo. Orgullosos de sus logros han estado desde un segundo plano tanto Manuel Díaz como Julio Benítez, que no han dudado en hablar con la prensa presente en el evento para recalcar la gran labor de su progenitor por Andalucía a lo largo de su vida y en la actualidad, cuando pese a estar alejado de las plazas de toros dada su avanzada edad, ha vuelto a acaparar la primera plana mediática dada su reconciliación con Manuel Díaz, con quien en diversas ocasiones se ha dejado ver en una actitud muy cariñosa fruto de una relación entre padre e hijo que vive su mejor época.